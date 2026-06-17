La selección de Portugal inicia este miércoles 17 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a RD Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 12:00 horas de Lima, Bogotá y Quito (1 p.m. ET / 10 a.m. PT) . El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega impulsado por una generación acostumbrada a competir por títulos y liderada por Cristiano Ronaldo, quien disputa el sexto Mundial de su carrera con el objetivo de conquistar el único gran trofeo que falta en su extraordinaria trayectoria. Del otro lado estará una selección congoleña que vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y que buscará sorprender en el arranque del Grupo K.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

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Portugal vs. RD Congo: horario, TV y dónde ver en vivo por el Mundial 2026

Partido: Portugal vs. RD Congo, por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

Portugal vs. RD Congo, por la Jornada 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de España; 11:00 horas del Centro de México

12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 14:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de España; 11:00 horas del Centro de México Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

Houston, Texas (Estados Unidos) Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Portugal afronta este estreno mundialista con la presión de confirmar su condición de candidata al título. Con figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha y Rúben Dias, la selección lusa intentará imponer su jerarquía desde el primer partido. RD Congo, por su parte, regresa a la máxima cita del fútbol después de más de medio siglo y buscará comenzar con buen pie un torneo histórico para su país. El resultado puede marcar el rumbo de ambos equipos en un Grupo K que promete una intensa batalla por la clasificación a los octavos de final.