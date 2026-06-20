La calculadora todavía no aparece sobre la mesa, pero en Ecuador saben que una segunda derrota podría complicar seriamente el camino hacia los octavos de final del Mundial 2026. Por eso, la Tri afronta una auténtica prueba de carácter frente a Curazao este sábado 20 de junio en Kansas City. Con Moisés Caicedo como eje futbolístico, la experiencia de Enner Valencia en ataque y el talento emergente de Kendry Páez, el equipo ecuatoriano necesita transformar las buenas sensaciones en puntos cuando el reloj marque las 19:00 horas de Quito (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT). El encuentro podrá verse EN VIVO en gran parte de Sudamérica mediante DIRECTV Sports y la plataforma online DGO.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece llega a este compromiso tras caer por la mínima diferencia frente a Costa de Marfil en su estreno mundialista, resultado que la obliga a reaccionar para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Curazao, por su parte, tampoco tiene margen de error luego de sufrir una dura derrota ante Alemania en la primera jornada del Grupo E.

Con jugadores de jerarquía internacional como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y Enner Valencia, Ecuador parte como favorito para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, Curazao intentará sorprender con futbolistas experimentados como Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Jürgen Locadia, quienes representan la principal esperanza ofensiva del conjunto caribeño.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Ecuador y Curazao por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los canales oficiales de DSports son los siguientes:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la señal televisiva, los suscriptores podrán disfrutar de programación especial, análisis previos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los canales deportivos de DIRECTV.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Curazao?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder a DGO solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según el dispositivo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

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Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac mediante navegador web

La plataforma permite seguir la transmisión en vivo, acceder a repeticiones, estadísticas y contenido adicional relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Curazao?

La señal de DIRECTV Sports y DGO estará disponible en varios países de Sudamérica:

País Canal TV Streaming Ecuador DIRECTV Sports Ecuador DGO Argentina DIRECTV Sports DGO Chile DIRECTV Sports DGO Colombia DIRECTV Sports Colombia DGO Perú DIRECTV Sports Perú DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO Venezuela DIRECTV Sports Venezuela DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

Ecuador vs. Curazao, por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio)

19:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 20:00 horas ET; 17:00 horas PT; 21:00 horas de Argentina, Chile y Uruguay; 02:00 horas de España (domingo 21 de junio) Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium

GEHA Field at Arrowhead Stadium Ciudad: Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

Kansas City, Misuri (Estados Unidos) Capacidad: 76,416 espectadores aproximadamente

La presión está del lado ecuatoriano, pero también la ilusión. Una victoria permitiría a la Tri recuperar terreno en el Grupo E y llegar con opciones reales de clasificación a la última jornada del Mundial 2026. Para millones de aficionados en Sudamérica, DIRECTV Sports y DGO serán la ventana para seguir un encuentro que puede definir buena parte del futuro de Ecuador en la máxima cita del fútbol.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)