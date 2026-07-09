El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante, siendo uno de los cruces más llamativos el que tendrán Francia y Marruecos por los cuartos de final. Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso, DIRECTV Sports y la plataforma DGO serán una de las principales alternativas para seguir la transmisión en vivo desde distintos países de Sudamérica.

En esta nota te contamos cómo ver DIRECTV EN VIVO, qué opciones existen para seguir la señal por televisión o internet, en qué países está disponible el servicio y cuáles son los horarios oficiales del partido entre Francia y Marruecos para toda Latinoamérica.

¿Cómo ver DIRECTV (DGO) Online por TV o por Internet?

Los fanáticos del fútbol podrán seguir el partido entre Francia y Marruecos mediante DIRECTV Sports, señal que transmitirá el compromiso para gran parte de Sudamérica. Además, quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo podrán acceder a la plataforma DGO (DIRECTV GO).

Estas son las principales formas de ver DIRECTV Sports:

Por televisión satelital: si eres cliente de DIRECTV, solo debes sintonizar el canal DIRECTV Sports incluido en tu paquete de programación.

si eres cliente de DIRECTV, solo debes sintonizar el canal DIRECTV Sports incluido en tu paquete de programación. Desde DGO: ingresa a la aplicación o al sitio web de DGO con tu cuenta para disfrutar de la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras o Smart TV.

ingresa a la aplicación o al sitio web de DGO con tu cuenta para disfrutar de la transmisión en vivo desde celulares, tablets, computadoras o Smart TV. Aplicaciones para Smart TV: DGO está disponible para televisores inteligentes compatibles con Android TV, Google TV, Samsung Smart TV y LG Smart TV.

DGO está disponible para televisores inteligentes compatibles con Android TV, Google TV, Samsung Smart TV y LG Smart TV. Dispositivos de streaming: también puedes acceder mediante Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV y otros equipos compatibles.

también puedes acceder mediante Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV y otros equipos compatibles. Desde navegadores web: solo necesitas iniciar sesión en DGO desde una computadora con conexión a internet para ver el partido en vivo.

DIRECTV y DGO se encuentran disponibles en varios países de Sudamérica, entre ellos:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

La disponibilidad de canales y contenidos puede variar según el país y el plan contratado.

Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos hoy?

El partido entre Francia y Marruecos se disputará en el Gillete Stadium de Boston este jueves 9 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Estos son los horarios confirmados por país: