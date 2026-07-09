Didier Deschamps celebró el pase de Francia a su tercera semifinal consecutiva de una Copa del Mundo después de derrotar 2-0 a Marruecos en Foxborough, una zona cercana a Boston. El técnico francés destacó la importancia de volver a estar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Los Bleus lograron la victoria gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en un partido donde Marruecos ofreció una dura resistencia. El conjunto africano tuvo como figura principal a su arquero Yassine Bounou, quien realizó varias intervenciones decisivas durante el encuentro.

El portero marroquí incluso consiguió detener un penal ejecutado por Mbappé cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles. El delantero francés tuvo que esperar la autorización del árbitro argentino Facundo Tello antes de lanzar la pena máxima, lo que generó un momento de tensión en el partido.

“Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí”, dijo Deschamps al canal M6.

El entrenador reconoció que el duelo no fue sencillo para su equipo, especialmente por las oportunidades desperdiciadas y el penal fallado. Sin embargo, resaltó la confianza que mantiene en Mbappé, quien finalmente pudo marcar y aportar al triunfo francés.

“Ha sido complicado porque hoy, fallando el penalti, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival”.

Con la clasificación asegurada, Francia disputará la semifinal en Dallas en busca de una nueva final mundialista. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica, equipos que se medirán en Los Ángeles para definir al otro semifinalista.

“Nos queda otro paso por dar y obviamente será muy difícil. Las semifinales reúnen a los cuatro mejores equipos, así que veremos con quién nos toca y, por supuesto, el objetivo del martes será llegar todavía más alto”, afirmó más tarde en rueda de prensa.

Deschamps también resaltó el compromiso de todo el plantel francés, incluyendo a los futbolistas suplentes, y señaló que Marruecos lo sorprendió con su alineación inicial. Además, reconoció el crecimiento del conjunto africano y el futuro prometedor de sus jóvenes jugadores.

“Me sorprendió un poco su once inicial, aunque puedo entender por qué lo hicieron, intentando sacar a nuestros centrales (de su área). Tengo mucho respeto por ellos”, sostuvo.

“Se han llevado a muchos jugadores franceses. Tienen muchos jugadores jóvenes con solo 10 o 15 partidos, aparte de Achraf (Hakimi) con más de 100, eso te hace pensar que Marruecos tiene un futuro prometedor”, apuntó.

Finalmente, el seleccionador explicó que decidió sustituir a Mbappé y al mediocampista Manu Koné en los minutos finales debido a problemas físicos. El atacante presentó molestias en el tobillo, mientras que Koné terminó afectado por un golpe en la rodilla y algunos calambres.

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