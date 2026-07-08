Estamos a poco más de una semana para que termine el Mundial 2026 y ya tenemos a las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final, de donde saldrán los cuatro semifinalista que seguirán en carrera en busca del tan ansiado trofeo. En medio de estos cruces, el Francia vs. Marruecos abrirá esta ronda este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, con algunas novedades que se podrían confirmar con el correr de las horas.

El último martes, el plantel marroquí cumplió una nueva sesión de entrenamiento bajo una intensa lluvia en el centro de entramiento del club New England Revolution, con algo que se sabía de antemano: sin la presencia de Ismael Saibari. Como se recuerda, el delantero del Bayern Múnich no terminó el partido ante Canadá por los octavos de final y tuvo que ser sustituido por Soufiane Rahimi debido a una lesión, apenas a los 22′.

No estamos hablando de un jugador cualquiera, pues Saibari fue determinante en la fase de grupos al marcar tres goles claves y encaminar la clasificación de Marruecos como segundo del Grupo C, aunque con la misma cantidad de puntos que Brasil (7). En ese sentido, existe la duda de si el atacante estará disponible para los cuartos de final o tendrá que esperar a una hipotética semifinal para volver al ruedo.

Ismael Saibari no terminó el último partido de Marruecos ante Canadá por una lesión muscular. (Foto: Getty Images)

Saibari padece de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y ha estado bajo la supervisión del departamento médico de la Selección de Marruecos. No obstante, en las últimas horas pudo conocerse que hay optimismo en la interna del combinado africano.

Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos, no quiere forzar el retorno del atacante de 25 años y solo lo alineará si recibe el alta médica. Si bien es una pieza clave dentro de su esquema, prefiere priorizar contar con un equipo al 100% sabiendo que enfrente tendrá a una selección muy exigente como Francia.

Así pues, aunque los últimos reportes indiquen que Ismael Saibari viene recuperándose de manera positiva, todo apunta a que Soufiane Rahimi será el centrodelantero titular contra los de Didier Deschamps. Si finalmente el futbolista del Bayern Múnich queda apto, podría alinear de titular o ser utilizado como una pieza de recambio dependiendo de las circunstancias del partido.

Ismael Saibari fichó por el Bayern Múnich en pleno Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Francia vs. Marruecos?

El partido entre Francia vs. Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este jueves 9 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Boston. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

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