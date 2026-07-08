Si bien el primer semestre de la temporada en la Liga 1 fue lamentable para Sporting Cristal, terminando en la tabla de posiciones a tres puntos de la zona de descenso, en la interna del club son optimistas en que serán capaces de revertir esta situación y cambiar el rumbo del equipo en el Torneo Clausura. El primer paso fue confirmar la salida de Zé Ricardo y asegurar el regreso de Roberto Mosquera, quien tendrá su tercera etapa en el club en busca de un nuevo título.

Con Mosquera en el banquillo no solo se tomaron algunas decisiones respecto a la manera de jugar del equipo, sino también vinculadas a la conformación del plantel. En medio de eso, llegaron tres fichajes para esta segunda parte del año: Hernán Barcos, el colombiano Juan Manuel Cuesta y el argentino Michael Hoyos. Esto, por supuesto, supone una salida que para muchos no estaba prevista hasta el cierre de la campaña.

Sucede que con el arribo de Cuesta y Hoyos, ‘SC’ llegó a ocho extranjeros dentro del plantel, contabilizando además con Juan Cruz González, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu. La regla de la Liga 1 solo permite inscribir y usar a siete futbolistas foráneos en simultáneo, lo que supone la salida de uno de ellos.

Michael Hoyos firmó por Sporting Cristal hasta finales del 2027. (Imagen: Sporting Cristal)

El mismo reglamento especifica que a mitad de temporada, el club en cuestión podrá reemplazar a dos jugadores extranjeros. Así pues, en las últimas horas se pudo confirmar que Felipe Vizeu es el elemento que no tiene espacio dentro del plantel y, mientras el área deportiva gestiona la rescisión de su contrato, lo más seguro es que dentro de poco se anuncie su desvinculación.

Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados de la temporada pasada como una solución ante la partida de Martín Cauteruccio. Si bien no rindió en el Torneo Clausura 2025 –solo dos goles–, se esperaba que la situación cambiara este año, algo que finalmente no sucedió. El atacante brasileño nunca llegó a ser el ‘Killer’ que esperaban en el Rímac, marcando cinco goles en la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores.

Está claro que Vizeu no terminó de convencer a Roberto Mosquera y en el club prefirieron buscar nuevas opciones por el bien de ambas partes. Sin el brasileño en el plantel, Hernán Barcos, Michael Hoyos, Luis Iberico, Irven Ávila y Mateo Rodríguez serán las alternativas de centrodelantero que tendrá ‘Mous’, dependiendo de las circunstancias y de lo que quiera plasmar en el campo. ¿Será suficiente para competir por el título nacional?

Felipe Vizeu tenía contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-0 sobre Unión Comercio, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Bentín Tacna Heroica, en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR