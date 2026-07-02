Portugal afronta este jueves 2 de julio uno de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Croacia en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, desde las 17:00 horas del Tiempo del Centro de México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT). El conjunto dirigido por Roberto Martínez buscará mantener vivo el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo frente a una selección croata que vuelve a confiar en la experiencia y el talento de Luka Modric para competir en las noches decisivas.

La Selección de los Escudos llega a esta fase después de superar una exigente fase de grupos, apoyada en el liderazgo de Cristiano Ronaldo, la creatividad de Bruno Fernandes y la calidad técnica de Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão. Del otro lado estará una Croacia acostumbrada a desafiar pronósticos en los grandes torneos y que mantiene una estructura competitiva liderada por Modric, Mateo Kovacic y Josko Gvardiol.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de DSports para ver Portugal vs. Croacia

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

TORONTO (CANADÁ), 02/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Portugal vs. Croacia?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Portugal y Croacia desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Portugal vs. Croacia?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por DSports en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán múltiples alternativas para seguir este encuentro entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Además de la cobertura de ESPN y Disney+ Premium, el partido también estará disponible mediante DIRECTV Sports Perú (DSports) y la plataforma DGO.

Canales para ver Portugal vs. Croacia en Perú

DSports Perú

DGO

ESPN

Disney+ Premium

Paramount+

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Partido: Portugal vs. Croacia, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Portugal vs. Croacia, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 17:00 horas de México (CT); 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 19:00 horas ET; 16:00 horas PT; 19:00 horas de Venezuela; 19:00 horas de Chile; 20:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 00:00 horas de Portugal y España

17:00 horas de México (CT); 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 19:00 horas ET; 16:00 horas PT; 19:00 horas de Venezuela; 19:00 horas de Chile; 20:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 00:00 horas de Portugal y España Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: BMO Field Stadium

BMO Field Stadium Ciudad: Toronto, Canadá

Portugal afronta una de las noches más importantes de su camino en el Mundial 2026 con la esperanza de seguir avanzando de la mano de Cristiano Ronaldo. Croacia, fiel a su tradición competitiva, intentará convertir la experiencia de Luka Modric y su generación dorada en una nueva actuación memorable.

Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde Toronto, Canadá.

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)