El Real Madrid, bajo las órdenes tácticas de José Mourinho, continuó su intensa fase de preparación y este sábado 8 de agosto pisó el césped del Ferencvaros Stadion en Budapest para disputar un atractivo duelo amistoso de pretemporada frente al Ferencváros húngaro. Para la amplia afición madridista residente en Estados Unidos, España y el resto del mundo, el pitazo inicial de este compromiso internacional estuvo programado para las 19:00 (horario peninsular español) / 1:00 p.m. ET (hora del Este) / 10:00 a.m. PT (hora del Pacífico) . Quienes quisieron sintonizar las acciones en directo pudieron acceder a la transmisión oficial mediante las distintas opciones de suscripción que ofrecen DIRECTV y su plataforma de streaming DGO Online, sumado a la señal ininterrumpida de Real Madrid TV (RM Play).

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO por amistoso?

El encuentro Real Madrid vs. Ferencváros por amistoso de pretemporada será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Ferencváros por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el miércoles 01 de julio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Ferencváros por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Ferencváros’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO por amistoso: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 08 de agosto de 2026

Sábado, 08 de agosto de 2026 Lugar: Ferencvaros Stadion de Budapest, Hungría

Ferencvaros Stadion de Budapest, Hungría Horario: 11:00 CDMX / 12:00 Lima

11:00 CDMX / 12:00 Lima Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo