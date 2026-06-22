DIRECTV (DSports) transmitirá vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 22 de junio desde las 12:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay y Argentina. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 11:00 a.m. y en España a las 7:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, TV Pública y Telefe son las otras opciones para mirar este cruce.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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