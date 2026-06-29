Continúa el desarrollo de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de dos serias candidatas para llegar a rondas finales del torneo. Este lunes 29 de junio, no te pierdas el partido de Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por la señal de Directv y DGo en todo Latinoamérica , encuentro que se disputará desde el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey (México). La selección de Países Bajos clasificó líder del Grupo F, mientras que Marruecos lo hizo en el segundo lugar del Grupo C.

Países Bajos y Marruecos definen una llave clave en la fase eliminatoria directa. Conozca cómo ver el partido en vivo gratis a través de la señal de DIRECTV en directo por fútbol TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Países Bajos vs. Marruecos por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Países Bajos vs. Marruecos por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Países Bajos vs. Marruecos por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Países Bajos vs. Marruecos’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Lunes 29 de junio de 2026 Lugar: Estadio BBVA Bancomer de Monterrey (México)

Estadio BBVA Bancomer de Monterrey (México) Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina

8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo