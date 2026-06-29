Uno de los cruces más esperados de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el Países Bajos vs. Marruecos, duelo que medirá al líder del Grupo F frente al segundo clasificado del Grupo C según el formato oficial del torneo de 48 selecciones. El encuentro está programado para este lunes 29 de junio a las 21:00 horas ET, 18:00 horas PT y 19:00 horas en Ciudad de México, en el Estadio BBVA de Monterrey, una de las sedes confirmadas por la FIFA para la cita mundialista que comparten Canadá, México y Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en cualquier lugar de Sudamérica? Sigue la señal oficial de ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Noruega vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
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Fecha, hora, TV y dónde ver Noruega vs. Costa de Marfil
- Partido: Noruega vs. Costa de Marfil
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio del 2026
- Horario: 15 horas ET / 11 horas PT
- Sede: AT&TStadium de Arlington, Houston, Texas
- Transmisión: ESPN / Disney Plus