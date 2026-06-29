Marruecos y Países Bajos se enfrentan en un partido de pronóstico reservado por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con la consigna de que solo uno podrá asegurar su clasificación a la siguiente ronda del máximo torneo de selecciones. El Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México), será escenario de este decisivo duelo este lunes 29 de junio desde las 21:00 ET / 18:00 PT . ¿Quieres ver el juego Marruecos vs. Países Bajos en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet? La transmisión oficial del partido se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web de TV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

Revive el cierre de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial. Accede a la crónica completa para saber quién ganó el partido Países Bajos vs. Marruecos en vivo hoy y revise el resultado en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Marruecos vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Marruecos vs. Países Bajos por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Marruecos vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Marruecos vs. Países Bajos correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS

Consulta los canales de TV y streaming para ver el partido de Países Bajos vs. Marruecos en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT).

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Marruecos vs. Países Bajos por la Copa Mundial FIFA 2026

A continuación, el resumen con todos los datos clave del partido:

Detalle Información Fecha Lunes, 29 de junio de 2026 Partido Marruecos vs. Países Bajos - Dieciseisavos de final (Eliminación Directa) de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV (México) Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Network (sitio web y app) EN VIVO y GRATIS; ViX Horario 20:00 horas CT / 21:00 horas ET / 19:00 horas CDMX Lugar Estadio BBVA, Guadalupe, Nuevo León, México