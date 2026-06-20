DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 20 de junio desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del domingo 21. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce, mientras que en Ecuador por Teleamazonas.

Para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle del duelo entre Ecuador vs. Curazao, correspondiente a la segunda fecha del Mundial 2026, DIRECTV aparece como una de las alternativas más completas para disfrutar del espectáculo. La compañía ofrecerá una amplia cobertura del encuentro a través de sus diferentes plataformas, permitiendo que los seguidores de la Tri puedan acompañar el partido desde prácticamente cualquier lugar.

La experiencia más tradicional será mediante el servicio de televisión satelital de DIRECTV, donde los usuarios podrán acceder a la transmisión en vivo del compromiso y a una programación especial dedicada a la Copa del Mundo. La cobertura incluye análisis previos, comentarios especializados, reacciones posteriores y seguimiento de todo lo que ocurra en la jornada mundialista.

Sin embargo, las opciones no terminan en el televisor. Los suscriptores también podrán acceder al partido mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV que permite seguir las transmisiones en directo desde una gran variedad de dispositivos. Esto significa que el encuentro podrá verse desde casa, la oficina o incluso mientras se está de viaje.

Los usuarios que prefieren seguir el Mundial desde el celular encontrarán en DGO una herramienta ideal para no perderse ninguna jugada. La aplicación está disponible para dispositivos Android y iPhone, permitiendo acceder a la señal en vivo con solo iniciar sesión en la cuenta correspondiente.

Las tablets también se convierten en una excelente alternativa para disfrutar del choque entre ecuatorianos y curazoleños. Gracias a la plataforma de DIRECTV, los aficionados podrán seguir el encuentro con una experiencia adaptada a pantallas más grandes y con acceso a contenidos complementarios relacionados con el torneo.

Para quienes buscan una experiencia más cercana a la televisión tradicional, DGO también puede utilizarse en Smart TV compatibles. De esta manera, el partido podrá verse en pantalla grande sin necesidad de cambiar la rutina habitual de los días de Mundial.

Los usuarios de computadoras y laptops tampoco quedarán al margen. A través de la versión web de DGO, será posible acceder a la transmisión del encuentro, consultar información adicional y seguir toda la cobertura especial preparada para una de las competiciones deportivas más importantes del planeta.

Más allá de la emisión del partido, DIRECTV suele complementar sus transmisiones con programas especiales, análisis tácticos, estadísticas, entrevistas y reportes desde las sedes mundialistas, ofreciendo una experiencia integral para quienes desean vivir el Mundial 2026 más allá de los 90 minutos.

Por todas estas alternativas, DIRECTV y DGO se consolidan como una de las plataformas más completas para seguir Ecuador vs. Curazao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING, permitiendo que los aficionados disfruten del encuentro desde televisión satelital, celulares, tablets, computadoras y Smart TV con la comodidad de elegir cómo y dónde ver a la ‘Tri’ en la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao a través de las señales deportivas incluidas en su servicio de televisión satelital, disfrutando de la transmisión en vivo y de la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por DGO?

Los suscriptores de DIRECTV también tienen la posibilidad de acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma de streaming que permite ver la programación en vivo desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV con conexión a internet.

¿Cómo ver DIRECTV desde un celular para seguir Ecuador vs. Curazao?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación de DGO, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la transmisión en directo del partido desde cualquier lugar, sin necesidad de estar frente a un televisor.

¿Cómo ver DIRECTV en Smart TV para el Ecuador vs. Curazao?

Quienes cuenten con un Smart TV compatible pueden instalar la aplicación de DGO y disfrutar del encuentro en pantalla grande, con acceso a la misma programación disponible para los clientes de DIRECTV.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por DIRECTV desde una computadora?

La transmisión también estará disponible a través del sitio web de DGO. Solo es necesario ingresar con una cuenta activa para seguir el partido desde una laptop o computadora de escritorio.

¿Cómo ver DIRECTV si estoy fuera de casa durante el Ecuador vs. Curazao?

Gracias a DGO, los usuarios pueden acceder a la transmisión desde cualquier lugar con conexión a internet, permitiendo seguir el encuentro en tiempo real sin depender del servicio tradicional de televisión.

¿Qué más ofrece DIRECTV durante el Mundial 2026?

Además de la transmisión de los partidos, DIRECTV suele complementar su cobertura con previas, análisis, entrevistas, estadísticas, programas especiales y contenido exclusivo para que los aficionados vivan cada detalle de la Copa del Mundo.

Mira el partido entre Ecuador vs. Curazao vía Teleamazonas. (Video: El 'Tri')

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