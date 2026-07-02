DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Suiza vs Argelia EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de julio desde las 10:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 9:00 p.m. y en España a las 5:00 a.m. del día siguiente. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN (Disney Plus) es otra de las opciones para mirar este cruce.

DIRECTV, Suiza vs. Argelia por internet: mira gratis por DIRECTV y DGO online. (Video: @swissnatimen)

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por DSports en DIRECTV?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido entre Suiza vs. Argelia a través de DSports, la señal deportiva de DIRECTV que cuenta con la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026. Además del encuentro en vivo, la cobertura incluye la previa, análisis de especialistas, entrevistas y todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por DIRECTV?

Para disfrutar del Suiza vs. Argelia por televisión, los usuarios deben contar con una suscripción activa a DIRECTV, operador que ofrece las señales DSports, DSports 2 y DSports+, canales destinados a la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia por DGO?

Otra alternativa para ver el Suiza vs. Argelia es mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. El servicio permite acceder a la señal de DSports desde cualquier lugar con conexión a internet y está disponible para celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo deben descargar la aplicación oficial de DGO, iniciar sesión con una cuenta activa y seleccionar la transmisión del Suiza vs. Argelia para disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia en Smart TV?

El partido Suiza vs. Argelia también podrá verse en pantalla grande mediante la aplicación de DGO en televisores inteligentes compatibles. Basta con instalar la app, iniciar sesión y acceder a la transmisión en directo del Mundial 2026.

¿Cómo ver Suiza vs. Argelia desde una computadora?

Los aficionados también pueden seguir el Suiza vs. Argelia desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de DGO, donde encontrarán la señal en vivo de DSports y toda la cobertura especial del Mundial.

¿Qué ofrece DSports durante el Suiza vs. Argelia?

Además de la transmisión en vivo del Suiza vs. Argelia, DSports ofrece programas especiales, estadísticas, repeticiones, entrevistas y análisis tácticos, convirtiéndose en una de las opciones más completas para seguir el Mundial 2026.

¿Por qué ver Suiza vs. Argelia por DSports, DIRECTV y DGO?

DSports, junto con DIRECTV y DGO, brinda una experiencia integral para disfrutar del Suiza vs. Argelia, permitiendo seguir el encuentro desde televisión, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, con una cobertura oficial y especializada de la Copa del Mundo.