La selección de Brasil estiró la ventaja ante Escocia gracias a la aparición de Vinicius Jr. El atacante brasileño, a quien previamente le habían anulado un gol y que ya había anotado en el encuentro, volvió a hacerse presente en el marcador a los 48 minutos del primer tiempo. La jugada nació tras una intensa presión de la ‘Canarinha’. Brasil recuperó el balón en campo rival y, tras insistir en la acción, Bruno Guimarães sacó un preciso centro al área. Allí apareció Vinicius Jr., quien llegó como un auténtico delantero para conectar de cabeza y vencer la resistencia del arquero escocés, decretando el 2-0. Con su doblete, el atacante brasileño desató la fiesta en las tribunas y celebró el tanto con una particular samba junto a sus compañeros. Además, Vinicius ratifica su gran momento en la Copa del Mundo: ya suma cuatro goles en el Mundial 2026 y alcanza los cinco tantos en su historial en citas mundialistas, consolidándose como una de las principales figuras de la ‘Canarinha’.
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