Australia y Egipto se enfrentan en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), en un duelo avalado por el calendario oficial de la FIFA y la organización local del torneo. El partido de dieciseisavos de Final está programado para las 14:00 horas ET / 11:00 PT, un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Australia vs. Egipto en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.
Los Socceroos de Tony Popovic aseguraron su clasificación a esta instancia como segundos del Grupo D con una victoria (2-0 ante Turquía), una derrota (2-0 frente a Estados Unidos) y un empate (0-0 ante Paraguay). Por su parte, los Faraones dirigidos por Hossam Hassan avanzaron como segundos del Grupo G tras empatar 1-1 con Bélgica, un histórico triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda y cerrar con un 1-1 ante Irán.
¿Dónde ver el partido Australia — Egipto EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?
Para ver Australia vs. Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.
En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Australia vs. Egipto con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.
|País / Región
|TV con derechos del Mundial 2026
|Streaming oficial / apps
|Perú
|DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite).
|DGO (app de DIRECTV) y Paramount+.
|Colombia
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Ecuador
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Chile
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Argentina
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Uruguay
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Paraguay
|DIRECTV (con señal DSPORTS regional).
|DGO y Paramount+.
|Venezuela
|DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible.
|DGO y Paramount+.
|México
|ViX Premium (derechos exclusivos de este partido).
|ViX Premium (online y app).
|España
|DIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes).
|Plataforma oficial de la cadena local (no detallada).
|Estados Unidos (hispano)
|Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales).
|ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales.
|Centroamérica (Méx. referencia hora)
|Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere.
|ViX y apps de cableoperadores con derechos.
|Brasil
|Señal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas).
|App oficial de la señal local con derechos.
|Japón
|TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada).
|Plataformas de la TV japonesa con derechos.
|Global (legal online)
|Depende de operador con derechos de cada país.
|Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).
¿A qué hora juega Australia — Egipto EN VIVO HOY 29 de junio por 16vos de final?
El Australia vs. Egipto del Mundial 2026 se jugará el viernes 3 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del sábado 4. En México el partido comenzará a las 12:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 1:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 3:00 p. m.
En España el choque está previsto para las 20:00 horas, y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Arlington (AT&T Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Australia vs. Egipto por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido Australia vs Egipto
|España
|8:00 p. m. / 20:00.
|Argentina
|3:00 p. m. / 15:00.
|Paraguay
|3:00 p. m. / 15:00.
|Uruguay
|3:00 p. m. / 15:00.
|Brasil
|3:00 p. m. / 15:00. (zona principal).
|Chile
|2:00 p. m. / 14:00.
|Bolivia
|2:00 p. m. / 14:00.
|Venezuela
|2:00 p. m. / 14:00.
|Puerto Rico
|2:00 p. m. / 14:00.
|República Dominicana
|2:00 p. m. / 14:00.
|Colombia
|1:00 p. m. / 13:00.
|Perú
|1:00 p. m. / 13:00.
|Ecuador
|1:00 p. m. / 13:00.
|Panamá
|1:00 p. m. / 13:00.
|México (tiempo del centro)
|12:00 p. m. / 12:00.
|Guatemala
|12:00 p. m. / 12:00.
|Nicaragua
|12:00 p. m. / 12:00.
|Costa Rica
|12:00 p. m. / 12:00.
|El Salvador
|12:00 p. m. / 12:00.
|Honduras
|12:00 p. m. / 12:00.
|Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington)
|2:00 p. m. / 14:00.
|Estados Unidos – Hora del Centro
|1:00 p. m. / 13:00.
|Estados Unidos – Hora de la Montaña
|12:00 p. m. / 12:00.
|Estados Unidos – Hora del Pacífico
|11:00 a. m. / 11:00.
|Japón
|1:00 a. m. del sábado 4
|Otros países con huso similar a España
|8:00 p. m. / 20:00.
Últimos 5 partidos de Australia y Egipto
|Selección
|Fecha
|Rival
|Marcador
|Australia
|25/06/26
|Paraguay
|Australia 0–0 Paraguay
|Australia
|19/06/26
|Estados Unidos
|Estados Unidos 2–0 Australia
|Australia
|13/06/26
|Turquía
|Australia 2-0 Turquía
|Australia
|06/06/26
|Suiza
|Australia 1–1 Suiza
|Australia
|31/05/26
|México
|México 1–0 Australia
|Egipto
|25/06/26
|Irán
|Egipto 1–1 Irán
|Egipto
|20/06/26
|Nueva Zelanda
|Egipto 3–1 Nueva Zelanda
|Egipto
|14/06/26
|Bélgica
|Egipto 1–1 Bélgica
|Egipto
|31/05/26
|Burkina Faso
|Egipto 2–1 Burkina Faso
|Egipto
|31/03/26
|Croacia
|Croacia 4–2 Egipto
Alineaciones posibles de Australia y Egipto para los 16vos de final
Posible alineación de Australia (3-4-2-1): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.
Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya; Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush; Mostafa Ziko.