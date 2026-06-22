¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Albiceleste’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de TyC Sports, Telefe, Mi Telefe, TV Pública, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 12:00 p.m. del lunes 22 de junio, con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio de Dallas.

Argentina vs. Austria vía TyC Sports, Telefe y TV Pública: ver transmisión por internet. (Video: @afaseleccion)

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán seguir el partido por Telefe y TV Pública en señal abierta. Además, estará disponible en TyC Sports y DSports para los usuarios de televisión paga. En streaming, se podrá ver mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+ Premium, Flow, Paramount+ y Telecentro Play.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Perú?

En Perú, el encuentro podrá verse por América Televisión en señal abierta. Asimismo, DSports transmitirá el partido para los clientes de DirecTV, mientras que DGO permitirá seguirlo por internet desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También estará disponible por DSports y mediante DGO para quienes prefieran verlo vía streaming.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en México?

En territorio mexicano, el compromiso podrá verse por Canal 5 de Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Además, estará disponible en TUDN y ViX para los usuarios que deseen seguir el partido por televisión de paga o streaming.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante Canal 10, Teledoce y otras señales habilitadas para el Mundial 2026. También tendrán la opción de verlo por DSports y DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Paraguay?

En Paraguay, el partido estará disponible por Telefuturo y SNT en señal abierta. Asimismo, los usuarios de televisión paga podrán seguirlo por DSports y mediante DGO.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Chile?

Los hinchas chilenos podrán ver el compromiso por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión completa del encuentro y del resto del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en Venezuela?

En Venezuela, una de las principales alternativas para seguir el partido será DSports a través de DirecTV. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante DGO desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible a través de DAZN, que cuenta con cobertura del torneo en territorio español.