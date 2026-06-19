La selección de Brasil vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con un partido que promete emociones frente a Haití, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos. La Canarinha buscará sumar una victoria que la acerque a los dieciseisavos de final, mientras que el equipo caribeño intentará dar la sorpresa y mantenerse con opciones de clasificación.
Miles de aficionados alrededor del mundo estarán pendientes de este encuentro, especialmente en América Latina, donde Brasil es una de las selecciones más populares. Si quieres saber a qué hora juega el partido Brasil vs. Haití en tu país y cuáles son los canales de TV abierta y plataformas de streaming que lo transmitirán EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.
¿A qué hora juega Brasil vs. Haití hoy?
El partido entre Brasil y Haití por la Copa Mundial de Fútbol 2026 se disputará este viernes 19 de junio.
|País
|Hora
|Brasil
|9:30 p. m.
|Argentina
|9:30 p. m.
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Chile
|8:30 p. m.
|Paraguay
|8:30 p. m.
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Perú
|7:30 p. m.
|Colombia
|7:30 p. m.
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Panamá
|7:30 p. m.
|México
|6:30 p. m.
|Costa Rica
|6:30 p. m.
|Guatemala
|6:30 p. m.
|Honduras
|6:30 p. m.
|El Salvador
|6:30 p. m.
|Nicaragua
|6:30 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|8:30 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|7:30 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|6:30 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|5:30 p. m.
|España
|2:30 a. m. (20 de junio)
|Haití
|8:30 p. m.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Haití EN VIVO por país?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían según cada territorio. Estas son algunas de las señales y plataformas encargadas de emitir el encuentro.
|País
|Canal o Streaming
|Brasil
|Globo, SporTV, Globoplay
|Argentina
|TyC Sports, DGO
|Chile
|DSports, DGO
|Uruguay
|DSports, DGO
|Perú
|DSports, DGO
|Colombia
|DSports, DGO
|Ecuador
|DSports, DGO
|Venezuela
|DSports, DGO
|Bolivia
|Tigo Sports, DSports
|Paraguay
|Tigo Sports
|México
|TUDN, ViX
|Costa Rica
|TD+
|Panamá
|TVMax
|Estados Unidos
|FOX Sports, Telemundo, Universo, Peacock
|España
|DAZN
|Haití
|FIFA+ y operadores locales