Un partido decisivo para Néstor Lorenzo. Luego de salir ganador en su debut, la Selección de Colombia juega contra RD Congo hoy, martes 23 de junio desde las 21:00 horas CT / 22:00 horas ET, cuando se enfrenten por la primera fecha del grupo K en el Estadio Guadalajara. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online para seguirlo desde cualquier plataforma online.
Instalado en Guadalajara como bastión de este Mundial, el seleccionado colombiano consolidó su plan de trabajo en una ciudad que ya asumió como localía estratégica. La buena noticia del Tricolor es que Jhon Córdoba se recuperó y está al 100% de sus capacidades para jugar con los africanos. Por el resto, Lorenzo no debería presentar mayores novedades en su equipo titular.
¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por TV y Streaming Online?
Colombia vs. RD Congo se juega el martes 23 de junio en Guadalajara y en Colombia va por Caracol, RCN, DSports y Disney+; además DSports/DGO lo lleva a buena parte de Sudamérica.
|País / Región
|Canales de TV confirmados para Colombia vs. RD Congo
|Streaming / Online principal
|Colombia
|Caracol TV; RCN; DSports Colombia
|Disney+ (Plan Premium, en COL); DGO (app de DIRECTV)
|Perú
|DSports
|DGO (DIRECTV GO); Disney+ Plan Premium (latino, listado para PER)
|Ecuador
|DSports
|DGO; Disney+ Plan Premium (habilitado para ECU)
|Chile
|DSports
|DGO (app de DIRECTV)
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Argentina
|DSports
|DGO (DIRECTV GO)
|Brasil
|Señales con derechos del Mundial (paquete Globo/partners); presencia de DSports en TV paga regional
|Globoplay y apps de operadores locales con los derechos del Mundial
|México
|Señales locales con paquete del Mundial (TV abierta y paga, según operador); ESPN/Disney tiene parte de los derechos
|Disney+ Plan Premium (listado con horario 20:00 MEX); plataformas de los canales con derechos
|Bolivia
|DSports (paquete regional del Mundial)
|DGO
|Paraguay
|DSports (regional)
|DGO
|Venezuela
|Señales regionales de operadores con DSports y otros licenciatarios del Mundial
|DGO (donde esté disponible); apps de operadores locales
|España
|Operadores con derechos del Mundial (Movistar Plus+ / partners)
|Apps de los operadores; posible señal FIFA+ en territorios autorizados
|Resto Sudamérica*
|DSports como señal de TV paga con todos los partidos del Mundial
|DGO; Disney+ Plan Premium en países habilitados
¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo hoy 23 de junio por el Mundial 2026?
La hora oficial del partido es 21:00 en Colombia, Perú y Ecuador, con el encuentro programado en el Estadio de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K. A continuación, conoce los horarios por país para seguir el partido.
|País / Región
|Hora local del partido Colombia vs. RD Congo
|Colombia
|9:00 p. m.
|Perú
|9:00 p. m.
|Ecuador
|9:00 p. m.
|México (Centro, Guadalajara)
|8:00 p. m.
|Chile
|10:00 p. m.
|Bolivia
|10:00 p. m.
|Venezuela
|10:00 p. m.
|Argentina
|11:00 p. m.
|Uruguay
|11:00 p. m.
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|11:00 p. m.
|Guatemala
|8:00 p. m.
|Costa Rica
|8:00 p. m.
|Panamá
|9:00 p. m.
|Estados Unidos (Este)
|10:00 p. m.
|Estados Unidos (Centro)
|9:00 p. m.
|España
|4:00 a. m. del 24 de junio
Alineaciones posibles para ver Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026
- Selección de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
- Selección de RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.
Fecha, hora, TV y dónde ver Colombia vs. Congo
- Fecha: martes 23 de junio
- Horario: 9:00 p.m. (Bogotá)
- Canal TV / Online: DirecTV Sports, DGO TV
- Estadio: Estadio Guadalajara, Zapopán, México
- Fase: segunda fecha del grupo K