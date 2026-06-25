Luego de dos participaciones que dejaron más dudas que aciertos, el equipo de Sebastián Beccacece se juega la vida ante una de las favoritas del Mundial. Ecuador enfrenta a Alemania en duelo decisivo del Grupo E. Este jueves 25 de junio, el equipo sudamericano salta al césped del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (1:00 p.m. PT). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y streaming online para seguir la transmisión oficial de la cobertura desde plataformas autorizadas.
¿Cómo ver el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV señal abierta, cable y streaming online que transmiten el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este jueves 25 de junio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
|País / Región
|TV abierta / cable
|Streaming / Online
|Ecuador
|Teleamazonas, DirecTV Sports (DSports)
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|América TV (canal 4), DirecTV Sports (DSports), ESPN para resto de Latam
|América tvGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN, DirecTV Sports (DSports), ESPN para resto de Latam
|Disney+ Premium, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Win Sports Online
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca (señal abierta / cable), VIX en TV conectada
|VIX Premium (Pase Mundial 2026)
|Argentina
|Telefé, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
dazn+2
|DGO, Paramount+
dazn+1
|Chile
|Chilevisión, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
|Uruguay
|Canales 5, 10 y 12, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
|DGO, Paramount+
|Brasil
|Cadenas locales con señal del Mundial (vía paquete de derechos)
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (paquetes regionales)
|Venezuela
|DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
|DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
|DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Estados Unidos (ES/EN)
|Cadenas con derechos del Mundial 2026 (ej. FOX, Telemundo, Univision, según contrato global)
|Plataformas oficiales del paquete Mundial (apps de las cadenas y FIFA/organizadores)
|España
|La 1 y La 2 Cat (RTVE), DAZN Mundial, Bar TV Mundial en Movistar Plus+ (canal 300)
|RTVE Play, app de DAZN y Movistar Plus+ (Bar TV Mundial)
|Alemania
|Cadenas nacionales con derechos del Mundial (ARD/ZDF o socio privado según reparto final)
|Plataformas OTT de los broadcasters (apps ARD/ZDF o socio privado)
¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania HOY 25 de junio por el Mundial 2026?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 20256.
|País / Región
|Hora local de inicio
|Ecuador
|15:00
|Perú
|15:00
|Colombia
|15:00
|Bolivia
|16:00
|Venezuela
|16:00
|Chile
|16:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Paraguay
|17:00
|Brasil (zona principal)
|17:00
|México (CDMX, zona centro)
|14:00
|México noroeste (BC)
|13:00
|México pacífico (Sonora/Chihuahua)
|14:00
|Centroamérica (ej. Honduras, Guatemala)
|14:00
|EE. UU. Este (ET)
|16:00
|EE. UU. Central (CT)
|15:00
|EE. UU. Montaña (MT)
|14:00
|EE. UU. Pacífico (PT)
|13:00
|Alemania
|22:00
|España
|22:00
Posible once de Ecuador y Alemania por el grupo E del Mundial
Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Oliver Baumann; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller; Jamie Lewelling, Nadiem Amiri, Maximilian Beier; Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.