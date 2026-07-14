Francia y España se enfrentan para definir al primer finalista del Mundial 2026 este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), en un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones campeonas del mundo. El partido de semifinales está programado para las 15:00 horas ET / 12:00 PT , un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Francia — España en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

Les Bleus de Didier Deschamps sellaron su pase a esta instancia tras vencer 2-0 a Marruecos. en los cuartos de final. Su máxima figura, Kylian Mbappé. Por su parte, La Roja dirigida por Luis de la Fuente avanzó al imponerse por la mínima diferencia a Portugal. Se destaca como la mejor defensa de la Copa, habiendo encajado solo un gol en las fases previas.

España y Francia chocan por un lugar en la final del Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido. Foto: EFE

¿Dónde ver el partido Francia — España EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Francia — España por las semifinales del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.

En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Francia — España con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.

País / Región TV con derechos del Mundial 2026 Streaming oficial / apps Perú DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite). DGO (app de DIRECTV) y Paramount+. Colombia DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Ecuador DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Chile DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Argentina DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Uruguay DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Paraguay DIRECTV (con señal DSPORTS regional). DGO y Paramount+. Venezuela DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible. DGO y Paramount+. México ViX Premium (derechos exclusivos de este partido). ViX Premium (online y app). España DIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes). Plataforma oficial de la cadena local (no detallada). Estados Unidos (hispano) Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales). ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales. Centroamérica (Méx. referencia hora) Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere. ViX y apps de cableoperadores con derechos. Brasil Señal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas). App oficial de la señal local con derechos. Japón TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada). Plataformas de la TV japonesa con derechos. Global (legal online) Depende de operador con derechos de cada país. Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).

¿A qué hora juega Francia — España EN VIVO HOY 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026?

El Francia — España por la semifinal del Mundial 2026 se jugará el martes 14 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del sábado 4. En México el partido comenzará a las 13:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 2:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 4:00 p. m .

En España el choque está previsto para las 21:00 horas , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Arlington (AT&T Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Francia — España por las semifinales de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Australia vs Egipto España 9:00 p. m. / 21:00. Argentina 4:00 p. m. / 16:00. Paraguay 4:00 p. m. / 16:00. Uruguay 4:00 p. m. / 16:00. Brasil 4:00 p. m. / 16:00. (zona principal). Chile 3:00 p. m. / 15:00. Bolivia 3:00 p. m. / 15:00. Venezuela 3:00 p. m. / 15:00. Puerto Rico 3:00 p. m. / 15:00. República Dominicana 3:00 p. m. / 15:00. Colombia 2:00 p. m. / 14:00. Perú 2:00 p. m. / 14:00. Ecuador 2:00 p. m. / 14:00. Panamá 2:00 p. m. / 14:00. México (tiempo del centro) 1:00 p. m. / 13:00. Guatemala 1:00 p. m. / 13:00. Nicaragua 1:00 p. m. / 13:00. Costa Rica 1:00 p. m. / 13:00. El Salvador 1:00 p. m. / 13:00. Honduras 1:00 p. m. / 13:00. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 3:00 p. m. / 15:00. Estados Unidos – Hora del Centro 2:00 p. m. / 14:00. Estados Unidos – Hora de la Montaña 1:00 p. m. / 13:00. Estados Unidos – Hora del Pacífico 12:00 p. m. / 12:00. Japón 4:00 a. m. del miércoles 15 Otros países con huso similar a España 9:00 p. m. / 21:00.

El vibrante choque entre Francia y España por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Siga la cobertura por canales tradicionales de fútbol TV mediante ESPN en vivo y a través del servicio de Disney Plus Premium online. | Crédito: fifa.com / Depor

Últimos 5 partidos de Francia y España

Selección Fecha Rival Marcador Francia 09/07/26 Marruecos Francia 2–0 Paraguay Francia 04/07/26 Paraguay Paraguay 0–1 Francia Francia 30/06/26 Suecia Francia 3-0 Suecia Francia 26/06/26 Noruega Noruega 1–4 Francia Francia 22/06/26 Irak Francia 3–0 Irak España 10/07/26 Bélgica España 2-1 Bélgica España 06/07/26 Portugal Portugal 0–1 España España 02/07/26 Austria España 3–0 Austria España 26/06/26 Uruguay Uruguay 0–1 España España 21/06/26 Arabia Saudita España 4–0 Arabia Saudita

Alineaciones posibles de Francia y España para las semifinales del Mundial 2026

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)