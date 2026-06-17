La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los estrenos más esperados de la jornada inaugural de la fase de grupos. Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, mide fuerzas contra República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio a partir de la 1:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Si quieres saber dónde ver el partido Portugal vs. RD Congo en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.
¿A qué hora juega Portugal — RD Congo por el Mundial 2026?
El compromiso entre Portugal y República Democrática del Congo se disputará el miércoles 17 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|12:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|11:00 a.m.
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a.m.
|México
|11:00 a.m.
|Guatemala
|11:00 a.m.
|Honduras
|11:00 a.m.
|El Salvador
|11:00 a.m.
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|Costa Rica
|11:00 a.m.
|Panamá
|12:00 p.m.
|Colombia
|12:00 p.m.
|Ecuador
|12:00 p.m.
|Perú
|12:00 p.m.
|Venezuela
|1:00 p.m.
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Paraguay
|2:00 p.m.
|Chile
|2:00 p.m.
|Argentina
|2:00 p.m.
|Uruguay
|2:00 p.m.
|España
|7:00 p.m.
|Portugal
|6:00 p.m.
¿Qué canal transmite Portugal — RD Congo EN VIVO GRATIS por TV abierta?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.
|País
|Canal gratuito
|Estados Unidos (español)
|Telemundo
|México
|Canal 5 Televisa y Azteca 7
|El Salvador
|--
|Honduras
|--
|Guatemala
|--
|Costa Rica
|--
|Panamá
|RPC TV
|Colombia
|--
|Ecuador
|--
|Perú
|--
|Venezuela
|--
|Chile
|--
|Argentina
|--
|Uruguay
|--
|Paraguay
|GEN, Trece
|España
|--
En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.
¿Dónde ver Portugal — RD Congo por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|FOX, Peacock
|México
|TUDN y ViX
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports y FOX
|Costa Rica
|FOX+
|Panamá
|TVMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
|Colombia
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports y Paramount+
|Argentina
|Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
|Paraguay
|--
|España
|DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
Posibles alineaciones de Portugal — RD Congo
Portugal
Diogo Costa; Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Cancelo; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.
RD Congo
Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Axel , Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Noah Sadiki; Cedric Bakambu, Yoane Wissa.