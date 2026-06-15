Por la primera fecha del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita se enfrentarán en el Estadio de Miami este lunes 15 de junio. El equipo Charrúa buscará ser el primer sudamericano en conseguir tres puntos en esta contienda; sin embargo, los asiáticos ya demostraron que no se les puede mirar por encima del hombro en el debut. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de televisión señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Uruguay - Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 12:00 am del martes 16 de junio
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 6:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita?
Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay - Arabia Saudita por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes