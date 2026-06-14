La selección de Países Bajos debuta en el Grupo F del Mundial 2026 frente a Japón este domingo 14 de junio en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, programado para las 15:00 horas local y se perfila como uno de los choques más atractivos de la primera jornada. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO y Streaming Online por el Mundial 2026?
Conoce los canales de TV por señal abierta y streaming online disponibles para ver el partido Países Bajos debuta en el Grupo F del Mundial 2026 frente a Japón este domingo 14 de junio en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas.
|Región / País
|Señales de TV confirmadas
|Plataformas de streaming oficiales
|Perú
|DSports (señales lineales de DirecTV Sports, según guía de RPP).
|DGO ( DirecTV Go / DGO), DAZN con paquete DSPORTS para Mundial 2026.
|Colombia
|DSports (cobertura regional).
|DAZN con acceso a todos los partidos vía DSPORTS; DGO para clientes DirecTV.
|Ecuador
|DSports (señal regional).
|DAZN (DSPORTS), DGO.
|Venezuela
|DSports.
|DAZN (DSPORTS), DGO.
|Chile
|DSports.
|DAZN (DSPORTS), DGO.
|Bolivia
|Cobertura prevista vía DSports (tabla de horarios indica el bloque horario, sin TV detallada en la fuente).
|Probable DGO y DAZN (DSPORTS) como en el resto de la región; revisar operador local para confirmación.
|Paraguay
|No se detalla señal específica en la tabla de DAZN; se asume paquete DSports regional con operadores locales.
|Probable DGO/DAZN según acuerdos de DSPORTS en el país.
|Argentina
|Telefe (abierta), TyC Sports, DSports 2, canal 110 de Flow.
|Disney+ Plan Premium, Paramount+, DGO (DirecTV), Flow app.
|Uruguay
|DSports (señal regional, vía cable/satélite).
|DAZN (DSPORTS) para todos los partidos del Mundial; DGO para abonados.
|México – TV abierta / paga
|Canal 5 (Televisa), TUDN, TV Azteca.
|ViX (Pase Mundial 2026) como OTT principal.
|Estados Unidos (versión en inglés)
|FOX (feed nacional; distintas zonas horarias: Este, Central, Montaña, Pacífico).
|FOX Sports app, servicios de TV Everywhere y plataformas con FOX (YouTube TV, Fubo, etc., según suscripción).
|España
|No figura un canal lineal específico en las fuentes consultadas; sí se indica horario de referencia.
|Posibles derechos centralizados en operadoras locales (Movistar, RTVE, etc.); revisar guía oficial del Mundial.
|Japón
|Medios japoneses (NHK, NTV, TV Asahi, etc.) suelen tener derechos, pero no se detallan en las fuentes usadas.
|Plataformas oficiales que adquieran derechos en Japón (por definir según acuerdos locales).
|Países Bajos
|Generalmente NOS u otros partners holandeses, pero no aparecen explícitos en los artículos consultados.
|Apps y OTT asociadas a los canales con derechos en Países Bajos.
|Latinoamérica (mención global genérica)
|DSports (DirecTV Sports, varias señales), canales partners en cada país.
|DGO y DAZN (con acuerdo DSPORTS para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026 en los territorios habilitados).
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón EN VIVO este domingo 14 de junio?
Conoce los horarios por país para ver el partido Países Bajos vs. Japón EN VIVO este domingo 14 de junio por la Copa Mundial FIFA 2026.
|País / Zona
|Hora del partido el 14 de junio
|México (centro: CDMX, Monterrey)
|14:00
|México (noroeste, Baja California)
|13:00
|México (Pacífico: Sonora, Chihuahua)
|14:00
|Estados Unidos – Este (Nueva York, Miami)
|16:00
|Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas)
|15:00
|Estados Unidos – Montaña (Denver, Phoenix)
|14:00
|Estados Unidos – Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|13:00
|Argentina
|17:00
|Uruguay
|17:00
|Paraguay
|16:00
|Chile
|16:00
|Bolivia
|16:00
|Venezuela
|16:00
|Perú
|15:00
|Colombia
|15:00
|Ecuador
|15:00
|Brasil (Brasilia)
|17:00 aprox.
|España (península)
|22:00 aprox.