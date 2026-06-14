Este domingo 14 de junio, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de uno de los mejores partidos que nos regale esta fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. No te pierdas la transmisión de Países Bajos vs. Japón EN VIVO en señal abierta desde México a través de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, para seguir el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Ambas selecciones van con sus máximas figuras y ninguna ha presentado lesiones en la previa al encuentro.
TL;DR del Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026
- 📺 TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS
- 💻 TV Azteca Deportes Online
- 📱 App TV Azteca Deportes
- 🕐 Hora: 14:00 del Centro de México
- 🏟️ Estadio: AT&T Stadium de Arlington, Texas
- 🌎 Copa Mundial FIFA 2026
- 🥅 Países Bajos vs. Japón
- ⭐ Virgil Van Dijk, De Jong, Memphis Depay, Wataru Endo, Takefusa Kubo.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?
TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Países Bajos vs. Japón para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.
Canales de TV Azteca 7 en México
|Operador
|Canal
|Señal Abierta (TDT)
|Canal 7.1
|Izzi
|Canal 107 SD / 807 HD
|SKY
|Canal 107 / 1107 HD
|Dish
|Canal 107
|Megacable
|Canal 107
|Totalplay
|Canal 7 / 107 HD
La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del debut brasileño en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO Online?
Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de TV Azteca Deportes.
Opciones de streaming
- Sitio web de TV Azteca Deportes
- Aplicación TV Azteca Deportes
- Navegadores Google Chrome, Edge, Safari y Firefox
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets Android
- Smart TV compatibles
Gracias a estas plataformas, los usuarios podrán seguir el Países Bajos vs. Japón desde cualquier lugar con conexión a internet.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026
- Partido: Países Bajos vs. Japón
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo F)
- Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
- Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 14:00 (México)
- TV: TV Azteca 7
- Streaming: TV Azteca Deportes Online
- Estadio: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Texas
- País: Estados Unidos