Este domingo 14 de junio, el AT&T Stadium de Arlington será el escenario de uno de los mejores partidos de esta fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas la transmisión de Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 del Grupo F, encuentro que será televisado por TUDN y Canal 5 desde México . La selección nipona está llamada a ser una de las sorpresas de este Mundial, mientras que Países Bajos buscará instancias finales tal y como lo ha hecho en las últimas ediciones.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos vs. Japón se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir este atractivo encuentro de la primera jornada del Grupo D desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

Dispositivos compatibles con ViX y TUDN

Smart TV Samsung y LG

Android TV y Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Android

iPhone

iPad

Computadoras Windows y Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Texas. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La señal contará con comentarios especializados, análisis táctico y cobertura completa de todo lo que ocurra antes, durante y después del compromiso entre paraguayos y estadounidenses.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el encuentro del Grupo D.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Fecha, horario y dónde ver Países Bajos vs. Japón EN VIVO desde Argentina

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: Canal 5 de Televisa y TUDN

Canal 5 de Televisa y TUDN Streaming: ViX Premium