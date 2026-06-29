Paraguay y Alemania se enfrentan en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos , en un duelo avalado por el calendario oficial de la FIFA y la organización local del torneo. El partido de dieciseisavos de final está programado para las 16:30 horas ET / 13:30 PT , un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Paraguay vs. Alemania en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

La selección albirroja de Gustavo Alfaro aseguró su clasificación a la Ronda de 32 como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Por su parte, la Die Mannschaft de Julian Nagelsmann avanzó como líder de su sector después de vencer a Curazao y Costa de Marfil, aunque cayó con Ecuador en la última jornada de la primera fase del campeonato.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Alemania — Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Alemania — Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.

En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Alemania — Paraguay con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.

País / Región TV con derechos del Mundial 2026 Streaming oficial / apps Perú DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite). DGO (app de DIRECTV) y Paramount+. Colombia DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Ecuador DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Chile DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Argentina DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Uruguay DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Paraguay DIRECTV (con señal DSPORTS regional). DGO y Paramount+. Venezuela DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible. DGO y Paramount+. México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 ViX Premium (online y app). España -- DAZN, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos (hispano) FOX Network, Telemundo fuboTV, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Centroamérica (Méx. referencia hora) Cadenas regionales con derechos FIFA como TiGo Sports; DIRECTV donde opere. ViX y apps de cableoperadores con derechos. Brasil -- Disney+ Premium, CazéTV Japón TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (Nippon TV). DAZN Global (legal online) Depende de operador con derechos de cada país. Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).

¿A qué hora juega Alemania — Paraguay EN VIVO HOY 29 de junio por 16vos de final?

El Alemania — Paraguay del Mundial 2026 se jugará el lunes 29 de junio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del martes 30. En México el partido comenzará a las 14:30 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 3:30 p. m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 4:30 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 5:30 p. m .

En España el choque está previsto para las 22:30 horas , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Massachusetts (Gillette Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Alemania — Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Alemania vs Paraguay España 10:30 p. m. / 22:30. Argentina 5:30 p. m. / 17:30. Paraguay 5:30 p. m. / 17:30. Uruguay 5:30 p. m. / 17:30. Brasil 5:30 p. m. / 17:30 (zona principal). Chile 4:30 p. m. / 16:30. Bolivia 4:30 p. m. / 16:30. Venezuela 4:30 p. m. / 16:30. Puerto Rico 4:30 p. m. / 16:30. República Dominicana 4:30 p. m. / 16:30. Colombia 3:30 p. m. / 15:30. Perú 3:30 p. m. / 15:30. Ecuador 3:30 p. m. / 15:30. Panamá 3:30 p. m. / 15:30. México (tiempo del centro) 2:30 p. m. / 14:30. Guatemala 2:30 p. m. / 14:30. Nicaragua 2:30 p. m. / 14:30. Costa Rica 2:30 p. m. / 14:30. El Salvador 2:30 p. m. / 14:30. Honduras 2:30 p. m. / 14:30. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 4:30 p. m. / 16:30. Estados Unidos – Hora del Centro 3:30 p. m. / 15:30. Estados Unidos – Hora de la Montaña 2:30 p. m. / 14:30. Estados Unidos – Hora del Pacífico 1:30 p. m. / 13:30. Japón 5:30 a. m. del martes 30 Otros países con huso similar a España 10:30 p. m. / 22:30.

Últimos 5 partidos de Alemania y Paraguay

Selección Fecha Rival Marcador Alemania 25/06/26 Ecuador Ecuador 2 - 1 Alemania Alemania 20/06/26 Costa de Marfil Alemania 2 - 1 Costa de Marfil Alemania 14/06/26 Curazao Alemania 7 - 1 Curazao Alemania 06/06/26 Estados Unidos Estados Unidos 1 - 2 Alemania Alemania 31/05/26 Finlandia Alemania 4 - 0 Finlandia Paraguay 26/06/26 Australia Paraguay 0 - 0 Australia Paraguay 19/06/26 Turquía Turquía 0 - 1 Paraguay Paraguay 12/06/26 Estados Unidos Estados Unidos 4 - 1 Paraguay Paraguay 05/06/26 Nicaragua Paraguay 4 - 0 Nicaragua Paraguay 31/05/26 Marruecos Marruecos 2 - 1 Paraguay

GEN transmitirá vía Canal 12 el partido de Paraguay vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO por la señal abierta, este lunes 29 de junio, por dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Alineaciones posibles de Alemania y Paraguay para los 16vos de final

Posible alineación de Alemania (4-5-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Posible alineación de Paraguay (4-5-1): Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Maurício, Julio Enciso; Isidro Pitta

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)