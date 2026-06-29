Paraguay y Alemania se enfrentan en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, en un duelo avalado por el calendario oficial de la FIFA y la organización local del torneo. El partido de dieciseisavos de final está programado para las 16:30 horas ET / 13:30 PT, un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Paraguay vs. Alemania en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.
La selección albirroja de Gustavo Alfaro aseguró su clasificación a la Ronda de 32 como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Por su parte, la Die Mannschaft de Julian Nagelsmann avanzó como líder de su sector después de vencer a Curazao y Costa de Marfil, aunque cayó con Ecuador en la última jornada de la primera fase del campeonato.
¿Dónde ver el partido Alemania — Paraguay EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?
Para ver Alemania — Paraguay por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.
En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Alemania — Paraguay con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.
|País / Región
|TV con derechos del Mundial 2026
|Streaming oficial / apps
|Perú
|DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite).
|DGO (app de DIRECTV) y Paramount+.
|Colombia
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Ecuador
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Chile
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Argentina
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Uruguay
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Paraguay
|DIRECTV (con señal DSPORTS regional).
|DGO y Paramount+.
|Venezuela
|DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible.
|DGO y Paramount+.
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium (online y app).
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Estados Unidos (hispano)
|FOX Network, Telemundo
|fuboTV, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|Centroamérica (Méx. referencia hora)
|Cadenas regionales con derechos FIFA como TiGo Sports; DIRECTV donde opere.
|ViX y apps de cableoperadores con derechos.
|Brasil
|--
|Disney+ Premium, CazéTV
|Japón
|TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (Nippon TV).
|DAZN
|Global (legal online)
|Depende de operador con derechos de cada país.
|Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).
¿A qué hora juega Alemania — Paraguay EN VIVO HOY 29 de junio por 16vos de final?
El Alemania — Paraguay del Mundial 2026 se jugará el lunes 29 de junio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del martes 30. En México el partido comenzará a las 14:30 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 3:30 p. m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 4:30 p.m.; y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay arrancará a las 5:30 p. m.
En España el choque está previsto para las 22:30 horas, y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Massachusetts (Gillette Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Alemania — Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido Alemania vs Paraguay
|España
|10:30 p. m. / 22:30.
|Argentina
|5:30 p. m. / 17:30.
|Paraguay
|5:30 p. m. / 17:30.
|Uruguay
|5:30 p. m. / 17:30.
|Brasil
|5:30 p. m. / 17:30 (zona principal).
|Chile
|4:30 p. m. / 16:30.
|Bolivia
|4:30 p. m. / 16:30.
|Venezuela
|4:30 p. m. / 16:30.
|Puerto Rico
|4:30 p. m. / 16:30.
|República Dominicana
|4:30 p. m. / 16:30.
|Colombia
|3:30 p. m. / 15:30.
|Perú
|3:30 p. m. / 15:30.
|Ecuador
|3:30 p. m. / 15:30.
|Panamá
|3:30 p. m. / 15:30.
|México (tiempo del centro)
|2:30 p. m. / 14:30.
|Guatemala
|2:30 p. m. / 14:30.
|Nicaragua
|2:30 p. m. / 14:30.
|Costa Rica
|2:30 p. m. / 14:30.
|El Salvador
|2:30 p. m. / 14:30.
|Honduras
|2:30 p. m. / 14:30.
|Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington)
|4:30 p. m. / 16:30.
|Estados Unidos – Hora del Centro
|3:30 p. m. / 15:30.
|Estados Unidos – Hora de la Montaña
|2:30 p. m. / 14:30.
|Estados Unidos – Hora del Pacífico
|1:30 p. m. / 13:30.
|Japón
|5:30 a. m. del martes 30
|Otros países con huso similar a España
|10:30 p. m. / 22:30.
Últimos 5 partidos de Alemania y Paraguay
|Selección
|Fecha
|Rival
|Marcador
|Alemania
|25/06/26
|Ecuador
|Ecuador 2 - 1 Alemania
|Alemania
|20/06/26
|Costa de Marfil
|Alemania 2 - 1 Costa de Marfil
|Alemania
|14/06/26
|Curazao
|Alemania 7 - 1 Curazao
|Alemania
|06/06/26
|Estados Unidos
|Estados Unidos 1 - 2 Alemania
|Alemania
|31/05/26
|Finlandia
|Alemania 4 - 0 Finlandia
|Paraguay
|26/06/26
|Australia
|Paraguay 0 - 0 Australia
|Paraguay
|19/06/26
|Turquía
|Turquía 0 - 1 Paraguay
|Paraguay
|12/06/26
|Estados Unidos
|Estados Unidos 4 - 1 Paraguay
|Paraguay
|05/06/26
|Nicaragua
|Paraguay 4 - 0 Nicaragua
|Paraguay
|31/05/26
|Marruecos
|Marruecos 2 - 1 Paraguay
Alineaciones posibles de Alemania y Paraguay para los 16vos de final
Posible alineación de Alemania (4-5-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.
Posible alineación de Paraguay (4-5-1): Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Matías Galarza, Diego Gómez, Maurício, Julio Enciso; Isidro Pitta