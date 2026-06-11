México debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Sudáfrica en un vibrante duelo del Grupo A este jueves 11 de junio desde las 3 pm ET / 12 pm PT en el Estadio Azteca. Para quienes buscan seguir las acciones en directo, la señal de Telemundo 38 en vivo ofrece la cobertura oficial mediante televisión abierta y sistemas de cable locales en diversas regiones estadounidenses. Este partido inaugural levanta el telón de un torneo histórico de 104 encuentros, repitiendo de forma curiosa el juego de apertura de la edición de 2010. En aquella ocasión, el recordado Siphiwe Tshabalala adelantó a los africanos con un golazo, mientras que Rafael Márquez firmó el empate definitivo para el conjunto tricolor. El propio Márquez regresa a la justa mundialista este año, aportando su experiencia desde el banquillo como principal asistente técnico del seleccionador Javier Aguirre. Por su parte, el cuadro dirigido por Hugo Broos llega motivado tras asegurar su clasificación como líder indiscutible del Grupo C en las eliminatorias de la confederación africana.
¿Dónde ver Telemundo 38 EN VIVO, México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial 2026?
Para ver el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, sintoniza Telemundo 38 (el canal local que sirve a áreas como San Francisco, San José y Oakland) o la señal nacional en vivo, así como sus varias opciones digitales y de televisión:
Streaming y Plataformas Digitales
- App de Telemundo: Puedes descargar la aplicación “Telemundo: Series y TV en vivo” en dispositivos iOS (App Store) y Android (Google Play). Para acceder a la señal en vivo 24/7, generalmente deberás ingresar las credenciales de tu proveedor de cable o satélite (como DirecTV, Xfinity, Spectrum o Dish).
- Telemundo Al Día: Es un canal de streaming gratuito disponible en plataformas como Peacock (sección de “Canales en Vivo”), XumoPlay y Samsung TV Plus.
- Prime Video: La señal de Telemundo está disponible como un canal adicional dentro de la plataforma de Prime Video.
- Telemundo Deportes Ahora: Si buscas contenido deportivo específico, este canal transmite en vivo 24/7 de forma gratuita en telemundo.com/deportes y Peacock.
Televisión Local (San Francisco / Área de la Bahía)
Si te encuentras en la zona de cobertura, puedes sintonizar Telemundo 48 (vinculado estrechamente a la red de Telemundo en esa región) a través de:
- Antena de aire: Canal 48.1 (KTAS para San Luis Obispo/Santa Maria o KSTS para el Área de la Bahía).
- Proveedores de TV: Consulta tu guía local en servicios como Xfinity, AT&T U-verse o Dish para ubicar el número exacto del canal según tu código postal.
Datos clave del partido México vs. Sudáfrica en vivo por el Mundial 2026
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Partido: México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: Azteca Deportes Network
- Horario: 13:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México