Argentina con Messi enfrentará a Suiza hoy por los cuartos de final del Mundial 2026, hoy sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City), Kansas City, Misuri, Estados Unidos, desde las 10:00 p.m. (en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), 8:00 p.m. (en Colombia, Ecuador, CT de Estados Unidos y Perú) y 7:00 p.m. (en México). Tras derrotar a Egipto, en un emocionante compromiso, la Albiceleste se alista para afrontar un nuevo reto que les permita continuar soñando con la cuarta estrella (el bicampeonato de la Copa del Mundo).
¿Quieres ver el partido de Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy? Te presentamos los horarios oficiales, canales de TV confirmados y las plataformas de streaming que transmitirán el compromiso en Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto del mundo.
¿Dónde ver Argentina - Suiza EN VIVO HOY por los cuartos de final del Mundial 2026?
|País
|Canal de TV abierta
|TV paga y streaming
|Argentina
|Telefé, TV Pública y TyC Sports
|TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.
|Bolivia
|Red Uno y Unitel
|Tigo Sports y ENTEL TV.
|Chile
|Chilevisión
|DSports, DGO y Paramount+.
|Colombia
|Canal RCN y Gol Caracol.
|DSports, DGO y Paramount+.
|Ecuador
|Teleamazonas
|DSports, DGO y Paramount+.
|Estados Unidos
|FOX (FS1 y Fox One) y Telemundo
|FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.
|México
|Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.
|TUDN, ViX Premium y Sky
|Paraguay
|GEN.
|Tigo Sports y Tigo Sports App
|Perú
|América Televisión.
|América TVGo, DSports, DGO y Paramount+.
|Venezuela
|Televen
|DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.
|Costa Rica
|Teletica
|FOX y FOX+
|Guatemala
|No será transmitido por señal abierta
|TiGo Sports
|Honduras
|Televicentro
|Tigo Sports Honduras, HRM y FOX Honduras
|El Salvador
|TCS y Canal 4 El Salvador
|FOX El Salvador, Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|Televideo
|TiGo Sports
|Panamá
|TVN y RPC
|TiGo Sports Panamá y FOX Panamá
|Uruguay
|No lo transmiten en señal abierta.
|DSports, DGO y Paramount+.
¿A qué hora juegan Argentina-Suiza?
Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- España: 3:00 a. m. (día siguiente)
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p. m.
- Panamá: 8:00 p. m.
- Costa Rica: 7:00 p. m.
- El Salvador: 7:00 p. m.
- Guatemala: 7:00 p. m.
- Honduras: 7:00 p.m.
- Nicaragua: 7:00 p. m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Chile (Santiago): 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Perú: 8:00 p. m.
- Colombia: 8:00 p. m.