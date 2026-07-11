Argentina con Messi enfrentará a Suiza hoy por los cuartos de final del Mundial 2026, hoy sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium (Estadio Kansas City), Kansas City, Misuri, Estados Unidos, desde las 10:00 p.m. (en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), 8:00 p.m. (en Colombia, Ecuador, CT de Estados Unidos y Perú) y 7:00 p.m. (en México). Tras derrotar a Egipto, en un emocionante compromiso, la Albiceleste se alista para afrontar un nuevo reto que les permita continuar soñando con la cuarta estrella (el bicampeonato de la Copa del Mundo).

¿Quieres ver el partido de Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy? Te presentamos los horarios oficiales, canales de TV confirmados y las plataformas de streaming que transmitirán el compromiso en Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto del mundo.

KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Suiza hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Suiza hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Argentina - Suiza EN VIVO HOY por los cuartos de final del Mundial 2026?

PaísCanal de TV abiertaTV paga y streaming
ArgentinaTelefé, TV Pública y TyC SportsTyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.
BoliviaRed Uno y UnitelTigo Sports y ENTEL TV.
ChileChilevisiónDSports, DGO y Paramount+.
ColombiaCanal RCN y Gol Caracol.DSports, DGO y Paramount+.
EcuadorTeleamazonasDSports, DGO y Paramount+.
Estados UnidosFOX (FS1 y Fox One) y TelemundoFOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.
MéxicoCanal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.TUDN, ViX Premium y Sky
ParaguayGEN.Tigo Sports y Tigo Sports App
PerúAmérica Televisión. América TVGo, DSports, DGO y Paramount+.
VenezuelaTeleven DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.
Costa RicaTeleticaFOX y FOX+
GuatemalaNo será transmitido por señal abiertaTiGo Sports
HondurasTelevicentroTigo Sports Honduras, HRM y FOX Honduras
El SalvadorTCS y Canal 4 El SalvadorFOX El Salvador, Tigo Sports El Salvador
NicaraguaTelevideoTiGo Sports
PanamáTVN y RPCTiGo Sports Panamá y FOX Panamá
UruguayNo lo transmiten en señal abierta.DSports, DGO y Paramount+.

¿A qué hora juegan Argentina-Suiza?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 7:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
  • México (CDMX): 7:00 p.m.
  • España: 3:00 a. m. (día siguiente)    
  • Puerto Rico: 9:00 p.m.
  • República Dominicana: 9:00 p. m.
  • Panamá: 8:00 p. m.
  • Costa Rica: 7:00 p. m.
  • El Salvador: 7:00 p. m.
  • Guatemala: 7:00 p. m.
  • Honduras: 7:00 p.m.
  • Nicaragua: 7:00 p. m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
  • Uruguay: 10:00 p.m.
  • Paraguay: 10:00 p.m.
  • Chile (Santiago): 9:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p. m.
  • Colombia: 8:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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