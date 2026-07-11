El último de los clasificados a la semifinal se conocerá este sábado 11 de julio, cuando Argentina y Suiza se enfrenten desde el Arrowhead Stadium de Kansas City. No te pierdas la transmisión de TV Pública EN VIVO para seguir el Argentina vs. Suiza vía Canal 7, a partir de las 22:00 horas de Buenos Aires, que será completamente gratuito desde el territorio argentino. Messi y compañía buscarán una nueva semifinal y en frente tienen al conjunto suizo, que dio la sorpresa eliminando a Colombia.
¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina vs. Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.
- Canal 7 de VHF
- Canal 7 HD de Movistar TV
- Canal 8 HD de Telecentro
- Canal 12 SD de Antina
- Canal 11 SD de Claro TV
- Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
- Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
- Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
- Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
- Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar
¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por Internet?
Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:
- Cont.ar
- DGO
- Flow
- Telecentro Play
- mitelefe
- TyC Sports Play
- Disney+ Premium
Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.
¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Suiza?
Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.
Paso a paso para ver TV Pública desde USA
- Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
- Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil.
- Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
- Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
- Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.
¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?
Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:
- Canal 13 (El Trece)
- Telefe
- Canal 9 (El Nueve)
- América TV
- TV Pública (Canal 7)
- TN (Todo Noticias)
- TyC Sports
- ESPN Argentina
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Suiza
|Fecha
|Sábado 11 de julio de 2026
|Hora Argentina
|22:00 horas
|Hora Estados Unidos
|21 horas ET / 20 horas CT / 19 horas MT / 18 hotas PT
|Estadio
|Arrowhead Stadium
|Ciudad
|Kansas City, Misuri
|Competición
|Cuartos de final
|Canales de TV
|TV Pública (Canal 7)
|Streaming Online
|TV Pública web oficial