Lionel Messi volverá a acaparar los reflectores este viernes cuando Argentina y Suiza se enfrenten en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. El capitán albiceleste atraviesa uno de los mejores torneos de su carrera con ocho goles en cinco partidos y buscará acercar a la vigente campeona del mundo a la defensa de la corona conquistada en Catar 2022.

El desafío no será sencillo para el equipo de Lionel Scaloni. Aunque Argentina superó con éxito las eliminatorias frente a Cabo Verde y Egipto, ambos encuentros expusieron algunas dudas en ataque más allá de la influencia de Messi. Suiza, por su parte, llega impulsada por una sólida campaña y con la ilusión de alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas.

Para los aficionados argentinos, Telefe ofrecerá la cobertura en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe permitirá seguir el encuentro por internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV. A continuación, consulta los horarios, canales y plataformas disponibles para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026.

TL;DR del Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este viernes 11 de julio en Kansas City.

El inicio está previsto para las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) .

¿Cómo ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro entre Argentina y Suiza para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá la transmisión completa desde Kansas City, con programación especial antes y después del encuentro.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Dónde ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para emitir partidos de la selección argentina durante el Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse a través de la señal abierta del canal y mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión.

¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza hoy?

Argentina y Suiza se enfrentan este viernes 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final del Mundial FIFA 2026.

Argentina : 22:00 horas

: 22:00 horas Estados Unidos (ET) : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. México (CT) : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. España: 03:00 a.m. del domingo 12 de julio

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Cuartos de final Fecha Viernes 11 de julio de 2026 Hora 22:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. Suiza en Argentina?

El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en distintas provincias del país.

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni para el partido de cuartos de final frente a Suiza.

¿Qué selección avanzará si gana este partido?

El ganador obtendrá la clasificación a las semifinales del Mundial FIFA 2026.

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina llega a los cuartos de final con el objetivo intacto de defender el título mundial, pero también con algunas preguntas que deberá responder frente a un rival mucho más exigente. La selección de Lionel Scaloni encontró en Lionel Messi a su principal factor desequilibrante durante el torneo. Sus ocho goles han sido decisivos para sostener la candidatura albiceleste, especialmente en eliminatorias que resultaron más complejas de lo esperado.”

“Suiza representa un desafío distinto al de Cabo Verde o Egipto. Es un equipo acostumbrado a competir en grandes torneos, con una estructura táctica sólida y futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega con la confianza de haber eliminado a Colombia y de encontrarse ante una oportunidad histórica para alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.”

“La sensación es que Argentina mantiene una ventaja importante en jerarquía y recursos ofensivos, pero necesitará mostrar una versión más convincente que la exhibida en sus dos eliminatorias anteriores. A estas alturas del torneo, cualquier detalle puede inclinar la balanza. Y cuando los márgenes se reducen, la presencia de Messi suele convertirse en un argumento difícil de igualar.”