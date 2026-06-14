La selección de Ecuador inicia este domingo 14 de junio su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, desde las 18:00 horas de Quito y Lima (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) . La Tri llega respaldada por una racha de 19 partidos sin conocer la derrota bajo la dirección de Sebastián Beccacece, mientras que los Elefantes aterrizan en Estados Unidos después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas del continente africano. El partido, sin duda, será una de las grandes atracciones de la primera jornada del Grupo E.

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Ecuador y Costa de Marfil por la primera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

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FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, entre ellos el encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil por la primera jornada del Grupo E. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde Google Play Store para Android o App Store para dispositivos Apple.

Ecuador vs. Costa de Marfil: horario, TV y dónde ver en vivo por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil, por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

Ecuador vs. Costa de Marfil, por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 18:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 19:00 horas de Venezuela; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 01:00 horas de España (lunes 15 de junio)

18:00 horas de Ecuador, Perú y Colombia; 19:00 horas de Venezuela; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 01:00 horas de España (lunes 15 de junio) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos) Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Ecuador afronta el debut mundialista con la ilusión de confirmar el crecimiento que lo convirtió en una de las selecciones más sólidas de las eliminatorias sudamericanas. Costa de Marfil, por su parte, llega con una generación repleta de talento y la ambición de trasladar al escenario mundial el nivel competitivo que ha mostrado en los últimos años. El resultado podría tener una influencia directa en la lucha por la clasificación dentro de un Grupo E que también integran Alemania y Curazao.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo F desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, DAZN, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, FOX Sports 1, Teleamazonas, Televen, Gol Caracol, RCN ViX Premium y América TV. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)