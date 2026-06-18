Continúa el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y este jueves 18 de junio inicia la segunda fecha del certamen. Desde el Estadio Akron de Guadalajara, no te pierdas la transmisión de México vs. Corea del Sur por la señal de DIRECTV Sports y DGo online, donde se enfrentan dos selecciones que debutaron con victoria y quieren asegurar el liderato del grupo. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el juego en vivo y en directo.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026
- Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina / 9:00 p.m. Chile
- Partido: México vs. Corea del Sur en vivo por la Jornada 2 del Mundial 2026
- Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Estadio Akron de Guadalajara, México