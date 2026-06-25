Con el futuro en juego y sin margen de error, la selección de Ecuador afrontará este jueves el reto más exigente de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Alemania por la tercera jornada del Grupo E. Liderados por Moisés Caicedo, la experiencia de Enner Valencia, el desequilibrio de Gonzalo Plata y la solidez defensiva de Piero Hincapié y Willian Pacho, los dirigidos por Sebastián Beccacece buscarán una victoria histórica en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT).

La Tri llega a este compromiso con apenas un punto tras caer frente a Costa de Marfil (1-0) e igualar sin goles contra Curazao, resultados que la obligan a sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Del otro lado estará una Alemania que ya aseguró el primer lugar del Grupo E tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, aunque buscará cerrar la primera fase con puntaje perfecto antes de iniciar la ronda eliminatoria.

¿Quieres ver GRATIS el partido en Ecuador desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el territorio ecuatoriano estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador por televisión por suscripción y diversas plataformas digitales. A continuación, conoce todas las opciones para seguir el encuentro de forma legal y en alta calidad.

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La señal abierta de Teleamazonas transmitirá el partido para todo el territorio ecuatoriano a través de su tradicional Canal 5, además de estar disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.

Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

Además de Teleamazonas, el encuentro también podrá verse mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los titulares de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026 en el país.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Cobertura oficial de Teleamazonas EN VIVO GRATIS para ver el partido Ecuador vs. Alemania hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el East Rutherford, Nueva York. FOTO DE RODRIGO BUENDÍA PARA AFP

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Alemania por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante la transmisión online de Teleamazonas desde su plataforma oficial, compatible con diferentes dispositivos conectados a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO online

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

DIRECTV GO compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras

La cobertura digital incluirá la previa del encuentro, alineaciones confirmadas, narración en directo, análisis y todas las incidencias del partido decisivo para las aspiraciones de Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador vs. Alemania: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania

Ecuador vs. Alemania Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora en Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Hora en Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT TV abierta en Ecuador: Teleamazonas

Teleamazonas TV por cable: DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador Streaming: Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Sitio web de Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Capacidad: 82,500 espectadores aproximadamente

Ecuador afronta una auténtica final. La Tri necesita derrotar a una de las selecciones favoritas al título y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con vida en el Mundial 2026. Con Moisés Caicedo como referente en la mitad del campo y Enner Valencia como principal carta ofensiva, el combinado ecuatoriano buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia frente a una Alemania que llega clasificada, pero decidida a conservar su invicto y cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)