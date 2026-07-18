El Mundial 2026 que se viene desarrollando en Norteamérica continúa dejando grandes secuelas deportivas en el entorno internacional, pero en nuestra región las miradas ya comienzan a proyectar el exigente camino clasificatorio rumbo a la trascendental Copa del Mundo de 2030. Esta próxima edición de la máxima cita del balompié global contará con un formato totalmente inédito y festivo debido a la esperada conmemoración del centenario del primer certamen. Este histórico panorama obligará a la Conmebol a modificar la estructura de sus tradicionales Eliminatorias para poder adaptarse a los nuevos tiempos.

La máxima cita mundialista tendrá a España, Marruecos y Portugal como sedes principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los duelos inaugurales. Al tener la condición de países organizadores por el merecido homenaje histórico, estas tres escuadras sudamericanas tendrían asegurada su clasificación directa a la fase final del torneo.

Frente a este complejo y novedoso escenario deportivo en el continente, el presidente de la Conmebol optó por mantener una postura sumamente cautelosa. Alejandro Domínguez aclaró que el sistema definitivo de competición todavía no se encuentra cerrado, puesto que dependen estrictamente de las resoluciones logísticas que deba emitir la FIFA.

Alejandro Domínguez pidió cautela respecto a los próximos cupos de Conmebol al Mundial. (Foto: Getty Images)

El titular del ente rector sudamericano dejó en suspenso la continuidad del clásico formato para definir a los clasificados. “Hay que esperar a que sepamos si vamos a tener o no 64 equipos en el próximo Mundial”, señaló el dirigente, recordando que la participación de los tres anfitriones cambia todo.

Sin embargo, el reconocido periodista Juanjo Buscalia brindó mayores alcances sobre la logística que se manejaría en la confederación. “Van a jugar las 10 selecciones de eliminatoria. Van a estar clasificados directamente Argentina, Uruguay y Paraguay porque van a tener al menos el partido inaugural”, explicó.

El hombre de prensa también aclaró el cronograma y los ansiados cupos que tendrá la región a partir del siguiente ciclo. “Se van a jugar con los 10 equipos el calendario completo... y que va a estar arrancando en 2027. Sudamérica tiene 6 y medio más los 3 clasificados”, reveló.

Nations League se jugaría entre equipos de Conmebol y UEFA. (Foto: Agencias)

Nations League entre Conmebol y UEFA

La gran sorpresa de esta esperada reestructuración es que el largo proceso no solo otorgará pasajes para la próxima Copa del Mundo. Se pudo conocer que las futuras Eliminatorias Sudamericanas también servirán como una rigurosa vía de clasificación para disputar la novedosa y exigente UEFA Nations League.

Buscalia detalló cómo funcionará este inédito acuerdo transatlántico en los siguientes años. “La misma del Mundial será también una eliminatoria que va a clasificar para la Nations League que se va a hacer en conjunto con Europa. Serán 8 los seleccionados para este torneo pero para después del proceso del 2030”, aclaró a Denganche.

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