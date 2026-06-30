Ecuador afrontará una de sus pruebas más difíciles en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a México, uno de los tres anfitriones del máximo torneo de selecciones, este martes 30 de junio a partir de las 8 pm hora de Quito / 7 pm Tiempo del Centro / 9 pm ET / 6 pm PT en el Estadio Azteca de la CDMX. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Ecuador vs. México EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.
¿En qué canal ver Ecuador vs. México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?
El partido Ecuador vs. México válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 30 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
|Canales de televisión
|Streaming
|Telemundo y FOX
|FOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App
Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.
¿En qué canal ver Ecuador vs. México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?
El partido Ecuador vs. México válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 30 de junio (y miércoles 01 de julio, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, inter
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: ViX, Pio Deportes