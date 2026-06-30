afrontará una de sus pruebas más difíciles en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a México, uno de los tres anfitriones del máximo torneo de selecciones, este martes 30 de junio a partir de las 8 pm hora de Quito / 7 pm Tiempo del Centro / 9 pm ET / 6 pm PT en el Estadio Azteca de la CDMX. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Ecuador vs. México EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

Transmisión del Canal 9 (Nu9ve) para ver el partido de México vs. Ecuador en señal abierta, este martes 30 de junio por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión del Canal 9 (Nu9ve) para ver el partido de México vs. Ecuador en señal abierta, este martes 30 de junio por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿En qué canal ver Ecuador vs. México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Ecuador vs. México válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 30 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisiónStreaming
Telemundo y FOXFOX One, Tubi, Peacock y Telemundo App

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y .

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿En qué canal ver Ecuador vs. México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Ecuador vs. México válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 30 de junio (y miércoles 01 de julio, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur, inter
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: ViX, Pio Deportes
CANAL 5, TV AZTECA 7, TUDN, CANAL 9, Telemundo, ESPN, DIRECTV y Nu9ve EN VIVO — ver partido México vs. Ecuador por TV y Online | Mundial | VIDEO
México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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