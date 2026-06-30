se enfrentan hoy martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, desde las 8:00 p.m. (horario ecuatoriano) y 7:00 p.m. (horario mexicano). Tras clasificar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos y derrotar a Alemania, el conjunto de Sebastián Beccacece se ilusiona con dar el golpe sobre la mesa eliminando a los coanfitriones.

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¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los fanáticos podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Ecuador vs. México que se realizará por los 16avos de final del Mundial 2026.

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PaísCanal para ver ESPNStreaming
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?

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CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 30/06/2026.- Cobertura oficial de Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO GRATIS para mirar el partido México vs. Ecuador hoy por los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO
CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 30/06/2026.- Cobertura oficial de Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO GRATIS para mirar el partido México vs. Ecuador hoy por los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

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PaísPrecio mensual
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CANAL 5, TV AZTECA 7, TUDN, CANAL 9, Telemundo, ESPN, DIRECTV y Nu9ve EN VIVO — ver partido México vs. Ecuador por TV y Online | Mundial | VIDEO
México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)

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Ecuador vs. México juegan uno de los partidos más atractivos de la jornada. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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