Este martes 16 de junio, inicia uno de los grupos más parejos en este Mundial de Fútbol 2026. Desde el MetLife Stadium de New Jersey, mira el partido de Francia vs. Senegal EN DIRECTO por la Jornada 1 del Grupo I de este certamen, donde los Galos quieren iniciar su camino rumbo a su tercera estrella. Con Kylian Mbappé de un lado y Sadió Mané del otro, aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal de TV transmitirá este partido de Francia vs. Senegal desde Estados Unidos, España y diferentes partes de Latinoamérica.

Alineaciones oficiales y horarios del partido del Mundial de Fútbol 2026. Revise las opciones disponibles para ver Francia — Senegal en vivo gratis por señal abierta de televisión y plataformas digitales autorizadas en su región hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Alineaciones oficiales y horarios del partido del Mundial de Fútbol 2026. Revise las opciones disponibles para ver Francia — Senegal en vivo gratis por señal abierta de televisión y plataformas digitales autorizadas en su región hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿A qué hora y en qué canal ver Francia vs. Senegal EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta

La transmisión del juego de Francia vs. Senegal iniciará desde las 9:00 p.m. hora de España o 3:00 p.m. ET y se disputará este martes 16 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto desde Estados Unidos, España y Latinoamérica.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium3:00 p.m.
ColombiaDIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports1:00 p.m.
EcuadorEl Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5 y TUDN1:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo3:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE, La 2 Cat y DAZN9:00 p.m.
ParaguayDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.

Francia vs. Senegal: posibles alineaciones

  • Francia: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
  • Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.

Fecha, horario y TV para ver Francia vs. Senegal EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España / 4:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC