Uno de los partidos más esperados en fase de grupos llegó. Cristiano Ronaldo al mando de la Selección de Portugal juega contra RD Congo EN VIVO HOY, miércoles 17 de junio, a partir de las 12:00 horas CT / 13:00 horas ET por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium, Houston, Texas. ¿Quieres ver el partido en directo online por TV, streaming online y aplicaciones móviles? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y dónde seguir la cobertura desde California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE.UU. desde cualquier plataforma digital.

Portugal vs RD Congo por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)
Portugal vs RD Congo por el debut mundialista. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canal TV pasa el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS por el Mundial FIFA 2026?

En Perú (y casi toda Sudamérica), el partido Portugal vs. RD Congo de este miércoles 17 de junio se ve legalmente por DSports en TV de pago, y por DGO y Paramount+ en streaming; además, varias regiones suman DAZN, Amazon Prime Video u otros operadores según país.

Región / PaísHora del partido el 17 de junio
México (centro)11:00 a. m.
Perú12:00 p. m.
Colombia12:00 p. m.
Ecuador12:00 p. m.
depor+1
Bolivia1:00 p. m.
Chile (continental)1:00 p. m.
Venezuela1:00 p. m.
Argentina2:00 p. m.
Brasil (Brasilia)2:00 p. m.
Uruguay2:00 p. m.
Paraguay2:00 p. m.
España (península)7:00 p. m.
Estados Unidos – Costa Oeste10:00 a. m. (estimado desde Houston 12:00 m.)
Estados Unidos – Zona Central (Houston)12:00 p. m. local, Estadio de Houston.
Estados Unidos – Costa Este1:00 p. m. (desde hora central).
Resto de Europa Central (ej. Francia, Alemania, Italia)7:00 p. m. (mismo horario que España peninsular).

¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo HOY 17 de junio?

Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS HOY miércoles 17 de junio, a partir de las 12:00 horas CT / 13:00 horas ET.

  • México (zona centro): 11:00 a. m.
  • Perú: 12:00 p. m.
  • Colombia: 12:00 p. m.
  • Ecuador: 12:00 p. m.
  • Estados Unidos – Zona Central (Houston): 12:00 p. m. local.
  • Estados Unidos – Costa Oeste: 10:00 a. m. (derivado de la hora de Houston).
  • Estados Unidos – Costa Este: 1:00 p. m.
  • Bolivia: 1:00 p. m.
  • Chile (continental): 1:00 p. m.
  • Venezuela: 1:00 p. m.
  • Argentina: 2:00 p. m.
  • Brasil (hora de Brasilia): 2:00 p. m.
  • Uruguay: 2:00 p. m.
  • Paraguay: 2:00 p. m.
  • España (península): 7:00 p. m. (hora de verano).

Portugal vs RD Congo: Alineaciones probables

Alineación de Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.

Alineación de RD Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

DIRECTV, DGO y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. RD Congo por TV y Online | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @SelecaoPortugal)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC