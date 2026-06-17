Uno de los partidos más esperados en fase de grupos llegó. Cristiano Ronaldo al mando de la Selección de Portugal juega contra RD Congo EN VIVO HOY, miércoles 17 de junio, a partir de las 12:00 horas CT / 13:00 horas ET por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium, Houston, Texas. ¿Quieres ver el partido en directo online por TV, streaming online y aplicaciones móviles? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y dónde seguir la cobertura desde California, Florida, Texas, Nueva York y otros estados de EE.UU. desde cualquier plataforma digital.
¿Qué canal TV pasa el partido Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS por el Mundial FIFA 2026?
En Perú (y casi toda Sudamérica), el partido Portugal vs. RD Congo de este miércoles 17 de junio se ve legalmente por DSports en TV de pago, y por DGO y Paramount+ en streaming; además, varias regiones suman DAZN, Amazon Prime Video u otros operadores según país.
|Región / País
|Hora del partido el 17 de junio
|México (centro)
|11:00 a. m.
|Perú
|12:00 p. m.
|Colombia
|12:00 p. m.
|Ecuador
|12:00 p. m.
depor+1
|Bolivia
|1:00 p. m.
|Chile (continental)
|1:00 p. m.
|Venezuela
|1:00 p. m.
|Argentina
|2:00 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|2:00 p. m.
|Uruguay
|2:00 p. m.
|Paraguay
|2:00 p. m.
|España (península)
|7:00 p. m.
|Estados Unidos – Costa Oeste
|10:00 a. m. (estimado desde Houston 12:00 m.)
|Estados Unidos – Zona Central (Houston)
|12:00 p. m. local, Estadio de Houston.
|Estados Unidos – Costa Este
|1:00 p. m. (desde hora central).
|Resto de Europa Central (ej. Francia, Alemania, Italia)
|7:00 p. m. (mismo horario que España peninsular).
¿A qué hora juega Portugal vs. RD Congo HOY 17 de junio?
Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Portugal vs. RD Congo EN VIVO GRATIS HOY miércoles 17 de junio, a partir de las 12:00 horas CT / 13:00 horas ET.
- México (zona centro): 11:00 a. m.
- Perú: 12:00 p. m.
- Colombia: 12:00 p. m.
- Ecuador: 12:00 p. m.
- Estados Unidos – Zona Central (Houston): 12:00 p. m. local.
- Estados Unidos – Costa Oeste: 10:00 a. m. (derivado de la hora de Houston).
- Estados Unidos – Costa Este: 1:00 p. m.
- Bolivia: 1:00 p. m.
- Chile (continental): 1:00 p. m.
- Venezuela: 1:00 p. m.
- Argentina: 2:00 p. m.
- Brasil (hora de Brasilia): 2:00 p. m.
- Uruguay: 2:00 p. m.
- Paraguay: 2:00 p. m.
- España (península): 7:00 p. m. (hora de verano).
Portugal vs RD Congo: Alineaciones probables
Alineación de Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.
Alineación de RD Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.