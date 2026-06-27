Tras imponerse por la mínima a RD Congo y asegurar el liderato de su grupo, la Selección Colombia se prepara para un duelo clave ante Portugal por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. hora de Bogotá en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Si quieres seguir el partido en vivo desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica en California, Florida, Texas y otros estados, te comparto la guía completa de canales abiertos, cable y streaming para no perderte ningún detalle.
¿Qué canal TV transmite el partido Portugal vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos?
Conoce los canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para seguir el partido entre Portugal vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
|Tipo de señal
|Canal / Plataforma
|TV abierta (señal nacional en español)
|Telemundo
|TV por cable / satélite (español)
|Universo
|TV por cable / satélite (inglés)
|FOX / FS1 (FOX Sports)
|Streaming OTT (español)
|Peacock
|Streaming OTT (español)
|Fubo
|Streaming OTT (español)
|YouTube TV
|Streaming OTT (español)
|Hulu + Live TV
|Streaming OTT (español)
|DirecTV Stream
|Streaming OTT (español)
|Sling TV (paquetes latinos)
|Apps y web del canal (español)
|Telemundo Deportes En Vivo / App Telemundo
|Apps y web del canal (español)
|Universo Now
|Radio y seguimiento online
|Futbol de Primera Radio y otras estaciones deportivas
A qué hora juega Colombia vs. Portugal en EE.UU.
El partido Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 se juega el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.
- Costa Este (ET): 19:30 (7:30 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.facebook+2
- Zona Central (CT): 18:30 (6:30 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).ahora+1
- Zona Montaña (MT): 17:30 (5:30 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).bluradio+1
- Costa Pacífico (PT): 16:30 (4:30 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).ahora+1
- Alaska: 15:30 (3:30 p. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).bluradio+1
- Hawái: 13:30 (1:30 p. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).
Partido, fecha, hora y TV para ver Colombia vs. Portugal en Estados Unidos
- Partido: Colombia vs. Portugal
- Fecha: sábado 27 de junio de 2026
- Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
- Hora en la costa Este de EE. UU.: 19:30 (7:30 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.