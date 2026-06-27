Tras imponerse por la mínima a RD Congo y asegurar el liderato de su grupo, la por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. hora de Bogotá en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Si quieres seguir el partido en vivo desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica en California, Florida, Texas y otros estados, te comparto la guía completa de canales abiertos, cable y streaming para no perderte ningún detalle.

Sigue la señal de DirecTV para ver el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sigue la señal de DirecTV para ver el partido Colombia vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 27 de junio por el grupo K del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal TV transmite el partido Portugal vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE en Estados Unidos?

Conoce los canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para seguir el partido entre Portugal vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Tipo de señalCanal / Plataforma
TV abierta (señal nacional en español)Telemundo
TV por cable / satélite (español)Universo
TV por cable / satélite (inglés)FOX / FS1 (FOX Sports)
Streaming OTT (español)Peacock
Streaming OTT (español)Fubo
Streaming OTT (español)YouTube TV
Streaming OTT (español)Hulu + Live TV
Streaming OTT (español)DirecTV Stream
Streaming OTT (español)Sling TV (paquetes latinos)
Apps y web del canal (español)Telemundo Deportes En Vivo / App Telemundo
Apps y web del canal (español)Universo Now
Radio y seguimiento onlineFutbol de Primera Radio y otras estaciones deportivas

A qué hora juega Colombia vs. Portugal en EE.UU.

El partido Portugal vs. Colombia del Mundial 2026 se juega el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La hora oficial para Estados Unidos es la misma en todo el país, pero cambia según la zona horaria.

  • Costa Este (ET): 19:30 (7:30 p. m.) en ciudades como Miami, Nueva York, Boston, Washington DC y Atlanta.facebook+2
  • Zona Central (CT): 18:30 (6:30 p. m.) en ciudades como Chicago, Dallas, Houston y Nueva Orleans (una hora menos que la costa Este).ahora+1
  • Zona Montaña (MT): 17:30 (5:30 p. m.) en ciudades como Denver, Salt Lake City y Phoenix (dos horas menos que la costa Este, salvo ajustes locales de horario de verano).bluradio+1
  • Costa Pacífico (PT): 16:30 (4:30 p. m.) en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Seattle y San Diego (tres horas menos que la costa Este).ahora+1
  • Alaska: 15:30 (3:30 p. m.) en Anchorage (cuatro horas menos que la costa Este).bluradio+1
  • Hawái: 13:30 (1:30 p. m.) en Honolulu (seis horas menos que la costa Este para esta fecha).

Partido, fecha, hora y TV para ver Colombia vs. Portugal en Estados Unidos

  • Partido: Colombia vs. Portugal
  • Fecha: sábado 27 de junio de 2026
  • Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens
  • Hora en la costa Este de EE. UU.: 19:30 (7:30 p. m.), según horarios oficiales para Washington DC, Miami y Nueva York.
GOL CARACOL, CANAL RCN, WIN SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Colombia vs. Portugal por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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