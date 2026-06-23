Colombia saldrá a asegurar su pase a dieciseisavos de final en uno de los encuentros más esperados de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente a RD Congo este martes 23 de junio a partir de las 9 pm hora de Bogotá / 10 pm ET / 7 pm PT en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara de la Liga MX. El cruce marcará una gran prueba para Néstor Lorenzo para afinar detalles en su estrategia ante una selección que también cuenta con probabilidades de pasar a la siguiente ronda. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

Consulta los canales que van a transmitir el partido de Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Colombia vs. RD Congo válido por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 23 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Fox Sports 1 y Telemundo fuboTV, Peacock, FOX One y Futbol de Primera Radio

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

La selección de Colombia vuelve a la acción en la Copa Mundial FIFA 2026 ante la República Democrática del Congo (RD Congo). (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿En qué canal ver Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Colombia vs. RD Congo válido por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este martes 23 de junio (y miércoles 24, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Alemania: SRF zwei y MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play y Paramount+

Brasil: Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador y FOX El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)