El Gillette Stadium será escenario de un imperdible partido este sábado 13 de junio, pues ahí jugarán Haití y Escocia por la Fecha 1 del Grupo C de la Copa Mundial 2026. El encuentro arrancará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean empezar con pie derecho el sueño mundialista. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver y disfrutar. Que gane el mejor.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Haití vs. Escocia?
Este sábado 13 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Haití vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: Das Erste, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX