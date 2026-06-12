Telemundo se perfila otra vez como la casa del Mundial en español para el público en Estados Unidos. En Los Ángeles y otras ciudades con grandes audiencias hispanas, la señal local Telemundo 52 ofrecerá la mayor parte de la cobertura de la Copa del Mundo FIFA 2026 en abierto, con transmisión en tiempo real y programación especial durante todo el torneo. La oferta incluye narración en español, análisis y emisiones locales adaptadas al huso horario de la costa oeste.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio y se extiende hasta el domingo 19 de julio. Entre sedes en Estados Unidos, México y Canadá se repartirán 104 encuentros en total, de los cuales 92 estarán disponibles en señal abierta llegará por Telemundo 52 y los 12 restantes, por Universo. Esta distribución permite a espectadores sin suscripciones por cable seguir la mayoría de los partidos desde televisores convencionales.

Además de la TV abierta, Peacock retransmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en vivo para suscriptores Premium y Premium Plus. Telemundo también ofrecerá cobertura en su sitio web (telemundo52.com), donde los residentes en Los Ángeles podrán ver transmisiones y contenidos locales relacionados con el Mundial desde dispositivos móviles y computadoras.

Asimismo, Telemundo ha anunciado shows diarios y cobertura especial que sumarán cientos de horas de programación alrededor del torneo. En Los Ángeles, las emisiones incluirán análisis con comentaristas locales, segmentos previos y resúmenes nocturnos pensados para la audiencia de la costa oeste, facilitando ver partidos en horarios accesibles.

¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Los Ángeles por Telemundo 52 y TV abierta?

Para ver gratis los partidos del Mundial 2026 por Telemundo 52 y TV abierta en Estados Unidos, sintoniza el canal con una antena digital o usa sus plataformas online sin costo. A continuación, te compartimos algunos métodos para disfrutar de la cobertura completa:

Antena digital (TV abierta) Página web oficial Canal Universo Conecta una antena HD a tu televisor y sintoniza el canal local de Telemundo (Telemundo 52 en el área de Los Ángeles). Esto te dará acceso gratuito a la transmisión en vivo de 92 de los 104 partidos del torneo. Ingresa a Telemundo 52 o utiliza Telemundo Deportes para seguir los juegos en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. Para los partidos que no se emitan por la señal principal, la cadena Universo ofrecerá cobertura complementaria en español.

Nota: Para ver el 100% de los partidos del torneo, incluyendo aquellos que no se transmiten por TV abierta, puedes utilizar el servicio de streaming Peacock.

En Los Ángeles, los partidos del Mundial 2026 en español se podrán ver gratis por Telemundo en señal abierta (OTA) con antena, y Telemundo 52 es la estación local que transmite esa señal en el área de Los Ángeles.

¿Cómo ver Telemundo 52 en Los Ángeles?

Telemundo es la principal cadena en español con derechos de transmisión del Mundial 2026 en Estados Unidos, y su estación afiliada en Los Ángeles es Telemundo 52 (KVEA) y transmitirá 92 partidos del Mundial en español en señal abierta, con otros 12 encuentros adicionales en Universo, cubriendo así prácticamente todo el torneo de la FIFA para la audiencia hispana.

Si deseas buscar Telemundo 52 en tu proveedor de cable, lo puedes conseguir en este canal:

Operador de cable Dial Spectrum Canal 17 DirecTV Canales 406, 407 Dish Network Canal 835

También puedes verlo en telemundo52.com/en-vivo autenticando con YouTube TV y FUBO.

¿Cómo ver Telemundo 52 gratis por TV abierta?

En Estados Unidos, Telemundo se puede ver gratis como señal abierta (OTA) si usas una antena de TV digital, sin necesidad de cable o suscripción de streaming. Tanto Fox (inglés) como Telemundo (español) están disponibles gratis “over-the-air” y que, entre ambos, todos los partidos del Mundial 2026 pueden verse sin costo si tienes antena y cobertura de señal.

Cobertura gratuita del Mundial 2026 en español

Telemundo será la casa principal de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en español, con cobertura de los 104 partidos entre sus señales lineales (Telemundo y Universo) y Peacock como plataforma de streaming. La mayoría de dichos encuentros estarán disponibles en señal abierta por Telemundo o Universo, mientras que Peacock ofrecerá acceso a todos los partidos vía Internet con planes de pago o pruebas promocionales.

¿Cómo ver el Mundial 2026 desde Los Ángeles?

Para el público residente en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se verá por Fox/FS1 en inglés y por Telemundo/Universo/Peacock en español. Fox y Telemundo son gratuitos con antena de TV, por lo que en mercados como Los Ángeles basta con captar la estación local (Telemundo 52) en HD para ver buena parte del torneo sin pagar.