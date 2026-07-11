Argentina vuelve a jugarse su continuidad en el Mundial 2026 este sábado 11 de julio cuando enfrente a Suiza por un lugar en las semifinales del torneo. Con Lionel Messi como máximo goleador del torneo gracias a sus ocho tantos, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022 frente a una selección helvética que llega impulsada por su histórica clasificación ante Colombia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó esta instancia después de superar dos eliminatorias exigentes frente a Cabo Verde y Egipto, mientras que Suiza intentará seguir haciendo historia y alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City y reunirá a dos selecciones que mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Si buscas dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy, consulta a continuación los horarios oficiales, canales confirmados y plataformas de streaming disponibles para seguir el partido desde Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto del mundo.

En Argentina, la expectativa gira alrededor de Lionel Messi y la posibilidad de que la Albiceleste siga avanzando en la defensa del título mundial. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, Mi Telefe, DGO, TyC Sports Play y Flow, señales que ofrecerán una cobertura completa desde Kansas City.

En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 y que emitirán el encuentro para todo el territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX Premium, plataforma que forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.

Mientras tanto, en Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la cobertura de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Colombia, el encuentro podrá seguirse mediante Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, Ditu, DIRECTV Sports Colombia y DGO. En Perú, las opciones incluyen América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas como Tigo Sports y Canal FOX One.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Argentina 22:00 Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports Mi Telefe, DGO, TyC Sports Play, Flow Colombia 20:00 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Ditu, DGO Perú 20:00 América TV, DSports América TVGO, Disney+, DGO, Paramount+ Ecuador 20:00 Teleamazonas, DSports DGO, Paramount+ Venezuela 21:00 DSports Venezuela DGO Chile 21:00 Chilevisión, DSports DGO, Paramount+ Argentina 22:00 Telefe, TyC Sports, DSports DGO, Flow, TyC Sports Play Uruguay 22:00 DSports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Paraguay 22:00 GEN, Trece, Unicanal — Bolivia 21:00 Unitel, Red Uno Tigo Sports, Entel TV México (CT) 19:00 ViX ViX Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV España 03:00 Movistar+ DAZN Spain, DAZN Mundial Costa Rica 19:00 Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 19:00 Tigo Sports Guatemala — Honduras 19:00 Tigo Sports Honduras — El Salvador 19:00 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 19:00 Tigo Sports Nicaragua — Panamá 20:00 RPC TV, TVN Panamá, TVMax Medcom GO República Dominicana 21:00 CDN Deportes — Puerto Rico 21:00 Telemundo Puerto Rico Peacock

Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que podría acercar a Lionel Messi y la Albiceleste a una nueva semifinal mundialista.

Canales para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026 en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Chicago FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Atlanta FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

(La siguiente parte continúa con Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos, Horarios globales y luego todos los H2 por país exactamente como la plantilla original.)

continúa

Horarios para ver Argentina vs. Suiza en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 9:00 p.m. ET Miami 9:00 p.m. ET Orlando 9:00 p.m. ET Tampa 9:00 p.m. ET Atlanta 9:00 p.m. ET Dallas 8:00 p.m. CT Houston 8:00 p.m. CT Chicago 8:00 p.m. CT Denver 7:00 p.m. MT Phoenix 6:00 p.m. MST Los Ángeles 6:00 p.m. PT San Francisco 6:00 p.m. PT Seattle 6:00 p.m. PT Las Vegas 6:00 p.m. PT

Horarios para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026

País Hora Colombia 20:00 Perú 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 México (CT) 19:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Chile 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Paraguay 22:00 Brasil 22:00 Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. España 03:00 (domingo 12 de julio)

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

La selección argentina afronta uno de los compromisos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Con Lionel Messi como máximo goleador del torneo y la ilusión de alcanzar una nueva semifinal mundialista, los aficionados albicelestes tendrán múltiples opciones para seguir cada detalle del encuentro desde Kansas City.

La transmisión oficial estará disponible mediante Telefe, TV Pública y TyC Sports. Además, quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play y Flow.

Los usuarios de televisión por suscripción también podrán acceder a la señal de DIRECTV Sports Argentina y a la plataforma DGO.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Argentina

Telefe

TV Pública

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

Mi Telefe

DGO

TyC Sports Play

Flow

Paramount+

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad argentina e hispana en Estados Unidos tendrá múltiples alternativas para seguir el duelo desde Kansas City. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

FOX One

Peacock

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio

Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en España?

Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en España

Movistar+

Streaming en España

DAZN Mundial

DAZN Spain

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en México?

La transmisión del partido estará disponible mediante streaming con cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.

Streaming en México

ViX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán una de las coberturas más amplias de Sudamérica para seguir el encuentro entre argentinos y suizos.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Perú

América Televisión

DIRECTV Sports Perú

Streaming en Perú

América TVGO

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con transmisión mediante televisión abierta y televisión de paga para seguir el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Ecuador?

La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Venezuela?

La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Bolivia?

Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Paraguay?

Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Streaming en Panamá

Medcom GO

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Guatemala?

Los seguidores del Mundial 2026 en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports, operador que cuenta con cobertura de los principales partidos del torneo y acceso a la fase eliminatoria.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Honduras?

La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports, señal encargada de llevar la cobertura de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Honduras

Tigo Sports Honduras

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo entre Argentina y Suiza mediante la programación de Tigo Sports, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso desde Kansas City.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en El Salvador

Tigo Sports El Salvador

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Nicaragua?

En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports, operador que forma parte de la cobertura regional del Mundial 2026.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del encuentro mediante CDN Deportes, una de las principales señales deportivas disponibles en el país.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en República Dominicana

CDN Deportes

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos, incluyendo televisión y servicios de streaming.

Canales para ver Argentina vs. Suiza en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)