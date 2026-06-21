España y Arabia Saudita miden fuerzas por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Madrid (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

En España, el partido España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 podrá seguirse EN VIVO mediante TVE La 1 y Movistar Plus+, dos de las señales encargadas de la cobertura oficial del certamen. Asimismo, los aficionados tendrán acceso a las plataformas RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios compatibles con teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras para seguir cada incidencia desde cualquier lugar.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD Mundial EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play y Canal La 1 HD Mundial EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, ofreciendo cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Atlanta para los seguidores de la Copa Mundial FIFA 2026.

GEORGIA, ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE JOSÉ BRETON PARA SPAIN DPPI Y AFP
GEORGIA, ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE JOSÉ BRETON PARA SPAIN DPPI Y AFP

Por su parte, en México, la cobertura estará disponible mediante Canal 5, Azteca 7 y TUDN, tres de las cadenas con mayor alcance deportivo del país. En el apartado digital, los aficionados podrán acceder al compromiso a través de ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, alternativas que permitirán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el compromiso a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del mercado local, la transmisión también estará complementada por señales nacionales como Telefe y TyC Sports en Argentina, Chilevisión en Chile, Win Sports en Colombia, Teleamazonas en Ecuador y América Televisión en Perú. Entre las opciones digitales destacan Disney+ Premium, Paramount+, Flow, TyC Sports Play, Win Play y América TVGO.

En Bolivia, el encuentro podrá verse mediante Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también tendrán acceso a la transmisión mediante Entel TV. En Paraguay, la cobertura estará disponible a través de GEN y Trece, canales que poseen los derechos oficiales del torneo para el territorio guaraní.

En Centroamérica, los aficionados contarán con diferentes alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará disponible mediante RPC TV, TVN Panamá y TVMax, además de las plataformas Medcom GO y Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá seguirse mediante Teletica Canal 7 y FOX+, acompañado por las opciones digitales Teletica En Vivo y TDMAX. Mientras tanto, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles los servicios de Tigo Sports, además de distintas señales regionales asociadas a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia de la Copa Mundial FIFA 2026, el encuentro podrá seguirse mediante CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso a Disney+ Premium Brasil para disfrutar de toda la cobertura del compromiso entre españoles y saudíes.

¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España18:00TVE La 1, Movistar Plus+RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
Estados Unidos (ET)12:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Estados Unidos (PT)09:00FOX Network, Telemundo, UniversoFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
México10:00Canal 5, Azteca 7, TUDNViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
Argentina13:00Telefe, TyC Sports, DIRECTV SportsDGO, TyC Sports Play, Flow, Disney+ Premium, Paramount+
Colombia11:00Win Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Chile12:00Chilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Ecuador11:00Teleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium, Paramount+
Perú11:00América Televisión, DIRECTV Sports PerúAmérica TVGO, DGO, Paramount+
Uruguay13:00DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela12:00DIRECTV Sports VenezuelaDGO, Disney+ Premium
Bolivia12:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay12:00GEN, Trece-
Panamá11:00RPC TV, TVN Panamá, TVMaxMedcom GO, Tigo Sports Panamá
Costa Rica10:00Teletica Canal 7, FOX+Teletica En Vivo, TDMAX
Guatemala10:00Tigo Sports GuatemalaTigo Sports Guatemala
Honduras10:00Canal 5 Televicentro, FOX HondurasTigo Sports Honduras, DTVC+
El Salvador10:00Tigo Sports El SalvadorTigo Sports El Salvador
Nicaragua10:00Tigo Sports NicaraguaTigo Sports Nicaragua
República Dominicana12:00CDN Deportes, Pio Deportes-
Puerto Rico12:00Telemundo, UniversoNAICOM
Brasil13:00CazéTVDisney+ Premium Brasil

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver España vs. Arabia Saudita en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos contará con varias opciones para seguir el partido entre España y Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo y Universo llevarán toda la cobertura para la comunidad hispana.

Además, quienes prefieran seguir el compromiso vía streaming podrán hacerlo mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Ciudad / EstadoTelemundoUniversoFOX NetworkStreaming
Nueva York, NYCanal 47Universo NYFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Miami, FLCanal 51Universo MiamiFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Orlando, FLCanal 31Universo OrlandoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Tampa, FLCanal 49Universo TampaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2Universo AtlantaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Chicago, ILCanal 44Universo ChicagoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Dallas, TXCanal 39Universo DallasFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Houston, TXCanal 47Universo HoustonFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52UniversoFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39Universo ArizonaFOX NetworkFOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

  • Partido: España vs. Arabia Saudita
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H
  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Hora en España: 18:00 horas
  • Hora en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT
  • Hora en México: 11:00 horas (CDMX)
  • Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
  • Televisión en España: TVE La 1 y Movistar Plus+
  • Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Televisión en México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN
  • Streaming en México: ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Ciudad: Atlanta, Georgia
  • Capacidad: 71,000 espectadores aproximadamente

España intentará dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que Arabia Saudita buscará sorprender a uno de los favoritos del Grupo H. Con millones de espectadores pendientes alrededor del mundo, el duelo promete convertirse en uno de los partidos más seguidos de la jornada dominical.

RTVE PLAY, LA 2 CAT, DAZN MUNDIAL, DIRECTV Y LA 1 HD EN DIRECTO — ver partido España - Arabia Saudita por TV y Online | VIDEO
España y Arabia Saudita se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del Grupo H desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, RTVE PLAY, LA 1 HD, LA 2 CAT, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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