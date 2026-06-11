La espera terminó. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol al convertirse en el escenario que dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera edición con 48 selecciones y la más ambiciosa jamás organizada. Antes de que México y Sudáfrica disputen el partido inaugural, los ojos del mundo estarán puestos en una ceremonia diseñada para celebrar la diversidad cultural del torneo con actuaciones de Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná y otras figuras de alcance internacional.
La inauguración promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año, con transmisiones programadas para decenas de países a través de televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. Si quieres saber qué canal transmite EN VIVO la ceremonia del Mundial 2026, a qué hora comienza y dónde verla online desde tu país, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales oficiales y opciones de cobertura internacional.
TL;DR de la inauguración del Mundial 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México
- Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
- Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla
- TV en México: Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas y TUDN
- Streaming: ViX Plus
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en los principales países?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Estados Unidos
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX One
|Peacock TV, fubo TV
|México
|11:30 a.m.
|Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TUDN
|ViX Plus
|Colombia
|12:30 p.m.
|Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPN
|Caracol Play, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Perú
|12:30 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports, ESPN
|América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Chile
|1:30 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|2:30 p.m.
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN
|Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN
|Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Brasil
|2:30 p.m.
|Globo, SBT, N Sports
|CazéTV
|España
|7:30 p.m.
|TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium
|RTVE Play, DAZN Mundial
Canales para ver la inauguración del Mundial 2026 en Centroamérica y el Caribe
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Albavisión, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Honduras
|11:30 a.m.
|Televicentro, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|El Salvador
|11:30 a.m.
|TCS, FOX Sports
|TiGo Sports
|Nicaragua
|11:30 a.m.
|Canal FOX, FOX Sports
|TiGo Sports
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Teletica, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Panamá
|12:30 p.m.
|RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX Sports
|Medcom Go
|República Dominicana
|1:30 p.m.
|CDN Deportes
|PIO Deportes
|Puerto Rico
|1:30 p.m.
|Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
|—
|Cuba
|12:30 p.m.
|Tele Rebelde
|—
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en las principales ciudades de Estados Unidos?
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Canales
|Miami
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Orlando
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Tampa
|Florida
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Atlanta
|Georgia
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Nueva York
|Nueva York
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Newark
|Nueva Jersey
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Jersey City
|Nueva Jersey
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Filadelfia
|Pensilvania
|1:30 p.m. ET
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Chicago
|Illinois
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Dallas
|Texas
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Houston
|Texas
|12:30 p.m. CT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|Los Ángeles
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|San Diego
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
|San Francisco
|California
|10:30 a.m. PT
|Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?
La cobertura para la audiencia hispana en Estados Unidos estará encabezada por Telemundo Deportes y Universo, dos de las señales con mayor tradición en la transmisión de grandes eventos futbolísticos. Además, FS1, FOX Sports 1 y FOX One ofrecerán cobertura complementaria para distintos mercados del país. Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV y fubo TV desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?
Como país anfitrión del partido inaugural, México contará con una de las coberturas más amplias de toda la Copa Mundial. Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN emitirán la ceremonia desde el Estadio Azteca, mientras que ViX Plus permitirá seguir el espectáculo mediante streaming.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Sudamérica?
La ceremonia también tendrá una amplia distribución televisiva en Sudamérica. Caracol TV y RCN TV liderarán la transmisión en Colombia; TV Pública, Telefe y TyC Sports harán lo propio en Argentina; mientras que América TV, Teleamazonas y Chilevisión serán algunas de las señales abiertas más importantes para seguir el evento en Perú, Ecuador y Chile. A ellas se suman DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Paramount+ y Disney+ Premium en gran parte de la región.
¿Qué canales transmitirán la ceremonia en Centroamérica y el Caribe?
TiGo Sports tendrá una presencia destacada en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, FOX Sports, FOX One, Teletica, RPC TV, TVMAX, TCS y Televicentro complementarán la cobertura según cada país.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en España?
Los aficionados españoles podrán seguir la ceremonia mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium, plataformas que ofrecerán cobertura completa desde el Estadio Azteca.
¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?
La FIFA confirmó la participación de varias estrellas internacionales para el espectáculo inaugural.
- Shakira
- Burna Boy
- J Balvin
- Belinda
- Alejandro Fernández
- Maná
- Los Ángeles Azules
- Danny Ocean
- Lila Downs
- Tyla
¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?
La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.
|País
|Hora
|México
|11:30 a.m.
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Colombia
|12:30 p.m.
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Perú
|12:30 p.m.
|Panamá
|12:30 p.m.
|Venezuela
|1:30 p.m.
|Bolivia
|1:30 p.m.
|Chile
|1:30 p.m.
|Argentina
|2:30 p.m.
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Paraguay
|2:30 p.m.
|Brasil
|2:30 p.m.
|España
|7:30 p.m.
FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026
¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?
Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?
ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.
¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?
A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.
¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?
Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.
¿Dónde se realizará la inauguración?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.