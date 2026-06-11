La espera terminó. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol al convertirse en el escenario que dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera edición con 48 selecciones y la más ambiciosa jamás organizada. Antes de que México y Sudáfrica disputen el partido inaugural, los ojos del mundo estarán puestos en una ceremonia diseñada para celebrar la diversidad cultural del torneo con actuaciones de Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná y otras figuras de alcance internacional.

La inauguración promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año, con transmisiones programadas para decenas de países a través de televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. Si quieres saber qué canal transmite EN VIVO la ceremonia del Mundial 2026, a qué hora comienza y dónde verla online desde tu país, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales oficiales y opciones de cobertura internacional.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Evento : Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

inaugural: México vs. Sudáfrica Artistas : Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla

: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla TV en México : Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas y TUDN

: Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas y TUDN Streaming: ViX Plus

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en los principales países?

País Hora TV Streaming Estados Unidos 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX One Peacock TV, fubo TV México 11:30 a.m. Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TUDN ViX Plus Colombia 12:30 p.m. Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPN Caracol Play, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Perú 12:30 p.m. América TV, DIRECTV Sports, ESPN América tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Ecuador 12:30 p.m. Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile 1:30 p.m. Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN Paramount+, DGO, Disney+ Premium Argentina 2:30 p.m. TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN Flow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium Uruguay 2:30 p.m. Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN Antel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Brasil 2:30 p.m. Globo, SBT, N Sports CazéTV España 7:30 p.m. TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium RTVE Play, DAZN Mundial

Canales para ver la inauguración del Mundial 2026 en Centroamérica y el Caribe

País Hora TV Streaming Guatemala 11:30 a.m. Albavisión, FOX Sports, FOX One TiGo Sports Honduras 11:30 a.m. Televicentro, FOX Sports, FOX One TiGo Sports El Salvador 11:30 a.m. TCS, FOX Sports TiGo Sports Nicaragua 11:30 a.m. Canal FOX, FOX Sports TiGo Sports Costa Rica 11:30 a.m. Teletica, FOX Sports, FOX One TiGo Sports Panamá 12:30 p.m. RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX Sports Medcom Go República Dominicana 1:30 p.m. CDN Deportes PIO Deportes Puerto Rico 1:30 p.m. Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One — Cuba 12:30 p.m. Tele Rebelde —

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en las principales ciudades de Estados Unidos?

Ciudad Estado Hora Canales Miami Florida 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Orlando Florida 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Tampa Florida 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Atlanta Georgia 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Nueva York Nueva York 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Newark Nueva Jersey 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Jersey City Nueva Jersey 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Filadelfia Pensilvania 1:30 p.m. ET Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Chicago Illinois 12:30 p.m. CT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Dallas Texas 12:30 p.m. CT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Houston Texas 12:30 p.m. CT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV Los Ángeles California 10:30 a.m. PT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV San Diego California 10:30 a.m. PT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV San Francisco California 10:30 a.m. PT Telemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

La cobertura para la audiencia hispana en Estados Unidos estará encabezada por Telemundo Deportes y Universo, dos de las señales con mayor tradición en la transmisión de grandes eventos futbolísticos. Además, FS1, FOX Sports 1 y FOX One ofrecerán cobertura complementaria para distintos mercados del país. Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV y fubo TV desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Como país anfitrión del partido inaugural, México contará con una de las coberturas más amplias de toda la Copa Mundial. Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN emitirán la ceremonia desde el Estadio Azteca, mientras que ViX Plus permitirá seguir el espectáculo mediante streaming.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Sudamérica?

La ceremonia también tendrá una amplia distribución televisiva en Sudamérica. Caracol TV y RCN TV liderarán la transmisión en Colombia; TV Pública, Telefe y TyC Sports harán lo propio en Argentina; mientras que América TV, Teleamazonas y Chilevisión serán algunas de las señales abiertas más importantes para seguir el evento en Perú, Ecuador y Chile. A ellas se suman DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Paramount+ y Disney+ Premium en gran parte de la región.

¿Qué canales transmitirán la ceremonia en Centroamérica y el Caribe?

TiGo Sports tendrá una presencia destacada en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, FOX Sports, FOX One, Teletica, RPC TV, TVMAX, TCS y Televicentro complementarán la cobertura según cada país.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en España?

Los aficionados españoles podrán seguir la ceremonia mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium, plataformas que ofrecerán cobertura completa desde el Estadio Azteca.

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó la participación de varias estrellas internacionales para el espectáculo inaugural.

Shakira

Burna Boy

J Balvin

Belinda

Alejandro Fernández

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

País Hora México 11:30 a.m. Guatemala 11:30 a.m. Costa Rica 11:30 a.m. Colombia 12:30 p.m. Ecuador 12:30 p.m. Perú 12:30 p.m. Panamá 12:30 p.m. Venezuela 1:30 p.m. Bolivia 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Argentina 2:30 p.m. Uruguay 2:30 p.m. Paraguay 2:30 p.m. Brasil 2:30 p.m. España 7:30 p.m.

FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?

ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?

A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.

¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?

Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)