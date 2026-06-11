La espera terminó. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol al convertirse en el escenario que dará inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera edición con 48 selecciones y la más ambiciosa jamás organizada. Antes de que México y Sudáfrica disputen el partido inaugural, los ojos del mundo estarán puestos en una ceremonia diseñada para celebrar la diversidad cultural del torneo con actuaciones de Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná y otras figuras de alcance internacional.

La inauguración promete convertirse en uno de los eventos televisivos más vistos del año, con transmisiones programadas para decenas de países a través de televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. Si quieres saber qué canal transmite EN VIVO la ceremonia del Mundial 2026, a qué hora comienza y dónde verla online desde tu país, aquí encontrarás la guía completa con horarios, señales oficiales y opciones de cobertura internacional.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México
  • Evento: Ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026
  • Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
  • Artistas: Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla
  • TV en México: Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas y TUDN
  • Streaming: ViX Plus

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en los principales países?

PaísHoraTVStreaming
Estados Unidos1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX OnePeacock TV, fubo TV
México11:30 a.m.Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TUDNViX Plus
Colombia12:30 p.m.Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPNCaracol Play, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Perú12:30 p.m.América TV, DIRECTV Sports, ESPNAmérica tvGO, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Ecuador12:30 p.m.Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPNDGO, Paramount+, Disney+ Premium
Chile1:30 p.m.Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPNParamount+, DGO, Disney+ Premium
Argentina2:30 p.m.TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPNFlow, Paramount+, DGO, Disney+ Premium
Uruguay2:30 p.m.Canal 5, DIRECTV Sports, ESPNAntel TV, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
Brasil2:30 p.m.Globo, SBT, N SportsCazéTV
España7:30 p.m.TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL StadiumRTVE Play, DAZN Mundial

Canales para ver la inauguración del Mundial 2026 en Centroamérica y el Caribe

PaísHoraTVStreaming
Guatemala11:30 a.m.Albavisión, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Honduras11:30 a.m.Televicentro, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
El Salvador11:30 a.m.TCS, FOX SportsTiGo Sports
Nicaragua11:30 a.m.Canal FOX, FOX SportsTiGo Sports
Costa Rica11:30 a.m.Teletica, FOX Sports, FOX OneTiGo Sports
Panamá12:30 p.m.RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX SportsMedcom Go
República Dominicana1:30 p.m.CDN DeportesPIO Deportes
Puerto Rico1:30 p.m.Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
Cuba12:30 p.m.Tele Rebelde

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en las principales ciudades de Estados Unidos?

CiudadEstadoHoraCanales
MiamiFlorida1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
OrlandoFlorida1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
TampaFlorida1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
AtlantaGeorgia1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
Nueva YorkNueva York1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
NewarkNueva Jersey1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
Jersey CityNueva Jersey1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
FiladelfiaPensilvania1:30 p.m. ETTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
ChicagoIllinois12:30 p.m. CTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
DallasTexas12:30 p.m. CTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
HoustonTexas12:30 p.m. CTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
Los ÁngelesCalifornia10:30 a.m. PTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
San DiegoCalifornia10:30 a.m. PTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV
San FranciscoCalifornia10:30 a.m. PTTelemundo Deportes, Universo, FS1, FOX Sports 1, FOX One, Peacock TV y fubo TV

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO en Estados Unidos?

La cobertura para la audiencia hispana en Estados Unidos estará encabezada por Telemundo Deportes y Universo, dos de las señales con mayor tradición en la transmisión de grandes eventos futbolísticos. Además, FS1, FOX Sports 1 y FOX One ofrecerán cobertura complementaria para distintos mercados del país. Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV y fubo TV desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Como país anfitrión del partido inaugural, México contará con una de las coberturas más amplias de toda la Copa Mundial. Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN emitirán la ceremonia desde el Estadio Azteca, mientras que ViX Plus permitirá seguir el espectáculo mediante streaming.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en Sudamérica?

La ceremonia también tendrá una amplia distribución televisiva en Sudamérica. Caracol TV y RCN TV liderarán la transmisión en Colombia; TV Pública, Telefe y TyC Sports harán lo propio en Argentina; mientras que América TV, Teleamazonas y Chilevisión serán algunas de las señales abiertas más importantes para seguir el evento en Perú, Ecuador y Chile. A ellas se suman DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Paramount+ y Disney+ Premium en gran parte de la región.

¿Qué canales transmitirán la ceremonia en Centroamérica y el Caribe?

TiGo Sports tendrá una presencia destacada en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además, FOX Sports, FOX One, Teletica, RPC TV, TVMAX, TCS y Televicentro complementarán la cobertura según cada país.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en España?

Los aficionados españoles podrán seguir la ceremonia mediante TVE La 1 HD, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial y GOL Stadium, plataformas que ofrecerán cobertura completa desde el Estadio Azteca.

¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó la participación de varias estrellas internacionales para el espectáculo inaugural.

  • Shakira
  • Burna Boy
  • J Balvin
  • Belinda
  • Alejandro Fernández
  • Maná
  • Los Ángeles Azules
  • Danny Ocean
  • Lila Downs
  • Tyla

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

PaísHora
México11:30 a.m.
Guatemala11:30 a.m.
Costa Rica11:30 a.m.
Colombia12:30 p.m.
Ecuador12:30 p.m.
Perú12:30 p.m.
Panamá12:30 p.m.
Venezuela1:30 p.m.
Bolivia1:30 p.m.
Chile1:30 p.m.
Argentina2:30 p.m.
Uruguay2:30 p.m.
Paraguay2:30 p.m.
Brasil2:30 p.m.
España7:30 p.m.

FAQ: Lista de canales TV y streaming para ver la inauguración del Mundial 2026

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026 en México?

Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas y TUDN.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026 por internet?

ViX Plus, Peacock TV, fubo TV, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play y otras plataformas según cada país.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural?

A las 11:30 a.m. de México, 12:30 p.m. de Perú y Colombia, 1:30 p.m. de Chile y 2:30 p.m. de Argentina.

¿Quiénes actuarán en el espectáculo inaugural?

Shakira, Burna Boy, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

¿Dónde se realizará la inauguración?

En el Estadio Azteca de Ciudad de México.

TV Azteca 7, TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS — ver partido México vs. Sudáfrica por TV abierta y Fútbol Online | VIDEO
México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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