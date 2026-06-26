El destino del Grupo H se resolverá este viernes 26 de junio con un duelo que promete emociones de principio a fin. Uruguay y España chocan en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, por la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso comenzará a las 21:00 horas de Montevideo, 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos y 02:00 horas de Madrid del sábado 27 de junio.
La selección española llega como líder del grupo después de golear por 4-0 a Arabia Saudita y necesita apenas un empate para asegurar el primer puesto. Uruguay, en cambio, suma dos igualdades consecutivas y está obligada a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final.
En Uruguay, el partido podrá verse EN VIVO por Canal 5 Uruguay y DIRECTV Sports Uruguay, mientras que la transmisión online estará disponible mediante DGO, AUF TV y Paramount+.
En Estados Unidos, la cobertura será ofrecida por FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que la narración radial estará disponible por SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
En España, los derechos de transmisión corresponden a TVE La 1, Movistar+ y DAZN, con emisión vía streaming a través de RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.
Para México, el encuentro será televisado por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que las plataformas ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo ofrecerán la cobertura online.
En el resto de Latinoamérica, DIRECTV Sports volverá a ser uno de los principales operadores del Mundial 2026 junto con señales nacionales como Caracol TV, RCN, Chilevisión, Telefe, América TV y otros canales oficiales según el país. A nivel digital, la transmisión estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Caracol Play, América TVGO y otras plataformas autorizadas.
¿A qué hora juega y en qué canal transmite Uruguay vs. España por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Uruguay
|9:00 p.m.
|Canal 5 Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|España
|02:00 a.m. (27 de junio)
|TVE La 1, Movistar+, DAZN
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial
|México (CT)
|6:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|8:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|5:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
|Argentina
|9:00 p.m.
|Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
|Colombia
|7:00 p.m.
|Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia
|Caracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Chile
|8:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Perú
|7:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports Perú
|América TVGO, DGO, Paramount+
|Ecuador
|7:00 p.m.
|Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador
|Teleamazonas.com, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Televen, DIRECTV Sports Venezuela
|Televen Stream, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Telefuturo, SNT, DIRECTV Sports Paraguay
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Bolivia
|8:00 p.m.
|Tigo Sports Bolivia, DIRECTV Sports Bolivia
|Tigo Sports App, DGO, Paramount+
|Costa Rica
|6:00 p.m.
|Teletica Canal 7, Repretel Canal 6
|TDMAX, Repretel Go
|Guatemala
|6:00 p.m.
|Tigo Sports Guatemala
|Tigo Sports App
|Honduras
|6:00 p.m.
|Canal 5 Honduras, Deportes TVC
|TVC Play
|El Salvador
|6:00 p.m.
|Canal 4 TCS
|TCS Go
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Canal 10 Nicaragua
|Canal 10 En Vivo
|Panamá
|7:00 p.m.
|RPC TV, TVMAX
|TVMAX Play
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|CDN Deportes, DIRECTV Sports
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.
Canales de FOX, Telemundo y Telemundo Deportes para ver Uruguay vs. España EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos contarán con distintas alternativas para seguir el encuentro entre Uruguay y España. La señal en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que Telemundo ofrecerá la transmisión en español. En streaming, el partido podrá verse por FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Además, la cobertura radial estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta
|FOX, Telemundo 47.2
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Uruguay llega al cierre de la fase de grupos con la presión de obtener un resultado que le permita seguir con vida en el Mundial 2026. España, por su parte, quiere confirmar el liderato del Grupo H y mantener el impulso que dejó su contundente victoria sobre Arabia Saudita. Con ambos equipos jugándose buena parte de su futuro en el torneo, el Estadio Akron será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada.
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Uruguay vs. España EN VIVO este viernes 26 de junio por la tercera jornada del Grupo H del Mundial FIFA 2026 a través de la señal de FOX Network en inglés y Telemundo en español. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo para computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.
Canales para ver Uruguay vs. España en Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- FOX One (streaming)
- fuboTV (streaming)
- Telemundo Deportes En Vivo (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?
En España, el duelo entre Uruguay y España por la última fecha del Grupo H del Mundial FIFA 2026 se podrá ver EN VIVO por TVE La 1, Movistar+ y DAZN. Los aficionados también tendrán la opción de seguir el encuentro online mediante RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial.
Canales para ver Uruguay vs. España en España
- TVE La 1
- Movistar+
- DAZN
- RTVE Play (streaming)
- DAZN Spain (streaming)
- DAZN Mundial (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?
La selección uruguaya afronta un partido decisivo frente a España y los aficionados de la Celeste podrán seguir la transmisión EN VIVO mediante Canal 5 Uruguay y DIRECTV Sports Uruguay. Asimismo, AUF TV, DGO y Paramount+ ofrecerán la cobertura online del compromiso.
Canales para ver Uruguay vs. España en Uruguay
- Canal 5 Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
- AUF TV (streaming)
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
El encuentro entre Uruguay y España podrá verse EN VIVO en Argentina a través de Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina. Los usuarios también podrán acceder a la transmisión digital mediante DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Argentina
- Telefe
- TyC Sports
- DIRECTV Sports Argentina
- DGO (streaming)
- TyC Sports Play (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir el choque entre Uruguay y España EN VIVO por Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports Colombia. En plataformas digitales, la transmisión estará disponible mediante Caracol Play, Ditu, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Colombia
- Caracol TV
- RCN
- DIRECTV Sports Colombia
- Caracol Play (streaming)
- Ditu (streaming)
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?
Chilevisión y DIRECTV Sports Chile serán las señales encargadas de transmitir EN VIVO el partido Uruguay vs. España. Los usuarios también podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?
En Perú, el compromiso entre Uruguay y España podrá verse EN VIVO por América TV y DIRECTV Sports Perú. Asimismo, los aficionados tendrán acceso a la transmisión online mediante América TVGO, DGO y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Perú
- América TV
- DIRECTV Sports Perú
- América TVGO (streaming)
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?
Los seguidores del Mundial 2026 en Ecuador podrán disfrutar del encuentro por Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador. También estará disponible vía streaming en Teleamazonas.com, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
- Teleamazonas.com (streaming)
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?
La transmisión EN VIVO para Venezuela estará a cargo de Televen y DIRECTV Sports Venezuela. Los aficionados podrán seguir el partido online mediante Televen Stream, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Venezuela
- Televen
- DIRECTV Sports Venezuela
- Televen Stream (streaming)
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?
En Paraguay, el partido podrá verse por Telefuturo, SNT y DIRECTV Sports Paraguay. La cobertura digital estará disponible mediante DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Paraguay
- Telefuturo
- SNT
- DIRECTV Sports Paraguay
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?
Los aficionados bolivianos podrán seguir el duelo entre Uruguay y España por Tigo Sports Bolivia y DIRECTV Sports Bolivia. Además, la señal online estará disponible mediante Tigo Sports App, DGO y Paramount+.
Canales para ver Uruguay vs. España en Bolivia
- Tigo Sports Bolivia
- DIRECTV Sports Bolivia
- Tigo Sports App (streaming)
- DGO (streaming)
- Paramount+ (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?
El encuentro será transmitido EN VIVO en Costa Rica por Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6. Los aficionados también podrán seguirlo mediante las plataformas digitales TDMAX y Repretel Go.
Canales para ver Uruguay vs. España en Costa Rica
- Teletica Canal 7
- Repretel Canal 6
- TDMAX (streaming)
- Repretel Go (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?
Los aficionados guatemaltecos podrán seguir todas las incidencias del partido a través de Tigo Sports Guatemala y mediante la aplicación oficial Tigo Sports App.
Canales para ver Uruguay vs. España en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
- Tigo Sports App (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?
En Honduras, la transmisión estará disponible por Canal 5 Honduras y Deportes TVC. Además, los usuarios podrán seguir el encuentro mediante la plataforma TVC Play.
Canales para ver Uruguay vs. España en Honduras
- Canal 5 Honduras
- Deportes TVC
- TVC Play (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán ver el partido entre Uruguay y España EN VIVO por Canal 4 TCS, además de la plataforma digital TCS Go.
Canales para ver Uruguay vs. España en El Salvador
- Canal 4 TCS
- TCS Go (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?
RPC TV y TVMAX ofrecerán la transmisión EN VIVO del partido Uruguay vs. España para todo Panamá. También se podrá seguir mediante la plataforma TVMAX Play.
Canales para ver Uruguay vs. España en Panamá
- RPC TV
- TVMAX
- TVMAX Play (streaming)
¿En qué canal transmiten Uruguay vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?
Los aficionados dominicanos podrán seguir el compromiso por CDN Deportes y DIRECTV Sports. Asimismo, estará disponible en DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para dispositivos conectados a internet.
Canales para ver Uruguay vs. España en República Dominicana
- CDN Deportes
- DIRECTV Sports
- DGO (streaming)
- Disney+ Premium (streaming)
- Paramount+ (streaming)