Este martes 16 de junio, inicia uno de los grupos más parejos en este Mundial de Fútbol 2026. Desde el MetLife Stadium de New Jersey, mira el partido de Francia vs. Senegal EN DIRECTO por la Jornada 1 del Grupo I de este certamen, donde los Galos quieren iniciar su camino rumbo a su tercera estrella. Con Kylian Mbappé de un lado y Sadió Mané del otro, aquí te cuento a qué hora inicia y qué canal de TV transmitirá este partido de Francia vs. Senegal desde Estados Unidos, España y diferentes partes de Latinoamérica.
¿A qué hora y en qué canal ver Francia vs. Senegal EN VIVO por Mundial 2026? Horarios y TV Abierta
La transmisión del juego de Francia vs. Senegal iniciará desde las 9:00 p.m. hora de España o 3:00 p.m. ET y se disputará este martes 16 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales, tanto de paga como en TV abierta, para seguir el juego minuto a minuto desde Estados Unidos, España y Latinoamérica.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|3:00 p.m.
|Colombia
|DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|1:00 p.m.
|Ecuador
|El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
|1:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|3:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE, La 2 Cat y DAZN
|9:00 p.m.
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Perú
|América TV, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
Francia vs. Senegal: posibles alineaciones
- Francia: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.
- Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané.
Fecha, horario y TV para ver Francia vs. Senegal EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España / 4:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)