Alemania vs. Costa de Marfil jugarán este sábado 20 de junio, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el BMO Field, conocido como el Estadio Nacional de Toronto, Canadá. Además, tendrás la información más precisa para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa y en las señales oficiales.

Los teutones tuvieron un debut inmejorable, goleando con mucha autoridad por 7-1 a la debutante selección de Curazao. Pese a que la selección del Caribe logró ponerse 1-1 parcialmente en la primera mitad, nunca fue rival para los dirigidos por el joven entrenador Julian Nagelsmann.

“Creo que vamos por el buen camino. Aun así, hay cosas que tenemos que hacer mejor frente a rivales aún más fuertes. Pero son cosas que son posibles y alcanzables. Nos estamos preparando con concentración. Tenemos que aprovechar cada momento para ir creciendo”, dijo el seleccionador en rueda de prensa, tras la goleada de su equipo.

Alemania no pasó apuros para vencer a Curazao en la fecha 1. (Foto: AFP)

En frente estarán ‘Los Elefantes’ de África, que llegan con la moral al tope, luego de vencer sobre el final de su partido del debut a Ecuador por la mínima diferencia. El héroe de la jornada fue Amad Diallo, delantero del Manchester United de la Premier League. Fue un duro golpe para los sudamericanos que jugaron un competitivo partido.

Cabe mencionar que será la segunda vez que se enfrenten, pero la primera de manera oficial por los puntos. Antes, se midieron en un amistoso internacional con resultado de 2-2 el 18 de noviembre de 2009. En aquella ocasión, los goles alemanes fueron anotados por Miroslav Klose y Lukas Podolski, mientras que Emmanuel Eboué y Seydou Doumbia marcaron para el equipo africano.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil ?

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 10:00 p.m.

¿En qué canales ver Alemania vs. Costa de Marfil ?

El partido podrá verse en gran parte de Sudamérica a través de DSports y la plataforma de streaming DGO. Además, Paramount+ ofrecerá la transmisión para varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Uruguay. (TyC Sports).

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