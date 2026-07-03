Después de haber recorrido un largo camino durante la fase de grupos, los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una instancia innovadora en esta edición con 48 selecciones, están llegando a su fin. Con partidazos de por medio y con desenlaces que quedarán para el recuerdo, pronto conocernos a los 16 mejores equipos que se instalarán en los octavos de final y pelearán por un lugar entre los ocho mejores del certamen, estando cada vez más cerca de la gloria eterna que significa levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

Los dos primeros partidos se disputarán este sábado 4 de julio, con cuatro selecciones que tienen grandes chances de seguir haciendo historia. El primero de ellos se disputará a las 12:00 p.m. en el Estadio Houston, cuando Canadá se enfrente a Marruecos. Los canadienses son locales por ser organizadores del torneo, pero los africanos, que eliminaron a Países Bajos en los 16avos de final, quieren demostrar que están para grandes cosas.

Posteriormente, desde las 4:00 p.m., Francia medirá fuerzas con la sorprendente Paraguay de Gustavo Peralta, en el compromiso que tendrá lugar en el Estadio Filadelfia. Los sudamericanos llegan a esta instancia después de haber hecho historia eliminando a Alemania en la ronda anterior, mientras que los franceses, que dejaron en el camino a Suecia, quieren seguir encaminados a su tercera final consecutiva.

Argentina, Portugal y Francia son algunas de las favoritas para ganar el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El domingo 5 de julio tendremos dos partidazos. Desde las 3:00 p.m. en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, Brasil y Noruega buscarán un lugar en los cuartos de final. Horas más tarde, desde las 7:00 p.m., México, que nuevamente será local en el Estadio Azteca, recibirá a Inglaterra para seguir haciendo historia: ¿los de Javier Aguirre darán un nuevo golpe eliminando a Harry Kane y compañía?

El lunes 6 de julio nuevamente los fanáticos del menor fútbol del mundo no podrán pararse de sus asientos. Desde las 2:00 p.m. en el Estadio Dallas, España y Portugal nos regalarán uno de los mejores partidos de estos octavos de final: ¿Cristiano Ronaldo será determinante ante la ‘Roja’? Después, a las 7:00 p.m. en el Estadio Seattle, Estados Unidos buscará seguir en carrera, pero para eso tendrá que dejar en el camino a Bélgica.

El resto de cruces se definirán este viernes 3 de julio. Suiza, que eliminó sin problemas a Argelia, espera por el ganador de la llave entre Colombia y Ghana. Del otro lado, el vencedor del cruce entre Argentina y Cabo Verde chocará con el que pase entre Australia y Egipto. De esta manera, el Mundial 2026 conocerá a sus mejores 16 selecciones.

Francia busca instalarse en su tercera final mundialista al hilo. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Octavos de final del Mundial 2026:

De momento, estos son los cruces confirmados de los octavos de final del Mundial 2026:

Paraguay vs. Francia

vs. Canadá vs. Marruecos

vs. Portugal vs. España

vs. Estados Unidos vs. Bélgica

vs. Brasil vs. Noruega

vs. México vs. Inglaterra

vs. Ganador (Argentina vs. Cabo Verde) vs. Ganador (Australia vs. Egipto)

(Argentina vs. Cabo Verde) (Australia vs. Egipto) Suiza vs. Ganador (Colombia vs. Ghana)

¿Cuándo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026?

Los octavos de final de Mundial 2026 se disputarán entre el 4 y el 7 de julio, en una fase que reunirá a las 16 mejores selecciones del torneo tras superar la novedosa ronda de dieciseisavos de final, implementada por primera vez debido a la ampliación del certamen a 48 equipos. Durante cuatro días consecutivos, los aficionados disfrutarán de ocho partidos de eliminación directa que definirán a los ocho clasificados a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en Perú?

En territorio peruano, los aficionados podrán seguir los partidos de los octavos de final a través de América TV, que transmite una selección de encuentros en señal abierta, además de su plataforma digital tvGO, disponible para dispositivos móviles y Smart TV. Asimismo, DSports ofrecerá la cobertura más completa del certamen, con la transmisión de todos los compromisos de la Copa del Mundo mediante televisión por suscripción y su servicio de streaming DGO, convirtiéndose en una de las principales alternativas para seguir la fase decisiva del torneo.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar de los octavos de final mediante las señales de Telefe, TV Pública y TyC Sports, cadenas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país. Además, los encuentros estarán disponibles en las plataformas digitales de cada señal, permitiendo seguir la competición desde teléfonos, tabletas y computadoras. La selección argentina, vigente campeona del mundo, genera una enorme expectativa en esta instancia del torneo, por lo que se espera una amplia cobertura en todos los medios deportivos del país.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en España?

En España, los octavos de final del Mundial 2026 podrán verse a través de La 1 de RTVE, la plataforma gratuita RTVE Play y el servicio de streaming deportivo DAZN, que cuenta con una amplia cobertura del certamen. La televisión pública española continuará emitiendo varios de los partidos más importantes del torneo, mientras que DAZN ofrecerá una experiencia más completa para los aficionados que deseen seguir todos los detalles de la fase eliminatoria.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en México?

Los seguidores del fútbol en México tendrán la posibilidad de ver los octavos de final por medio de las señales de TelevisaUnivision, además de sus plataformas digitales y canales asociados. La cobertura del Mundial también incluye transmisiones especiales, programas de análisis y contenidos exclusivos relacionados con la participación de la selección mexicana, que logró instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, la cobertura de los octavos de final estará a cargo de Caracol TV, RCN Televisión y DSports, mientras que los aficionados también podrán seguir los encuentros mediante plataformas de streaming como DGO, Disney+ Premium, Ditu y la aplicación de Canal RCN. La clasificación del combinado cafetero a las rondas de eliminación directa ha disparado el interés de los aficionados, que tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de la participación de su selección.

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 serán transmitidos por TyC Sports y por la señal de DSports, que posee los derechos de emisión de todos los encuentros del torneo en gran parte de Sudamérica. La histórica clasificación de la Albirroja a esta instancia, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, ha generado una enorme expectativa entre los hinchas paraguayos, quienes podrán seguir cada minuto de la competición a través de televisión y plataformas digitales.

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 11 de julio de 2026, en una etapa considerada por muchos como el inicio de la recta decisiva hacia el título. Solo ocho selecciones permanecerán con vida en el campeonato y lucharán por un lugar entre las cuatro mejores del mundo. Esta ronda suele ofrecer algunos de los enfrentamientos más atractivos del torneo, con choques entre potencias históricas y selecciones revelación que buscan seguir haciendo historia.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 están programadas para el 14 y 15 de julio, fechas en las que se conocerán a las dos selecciones que disputarán el partido más importante del fútbol mundial. Esta fase es una de las más esperadas por los aficionados debido a la enorme presión y el alto nivel de competencia que presentan los equipos sobrevivientes. Además, los encuentros de semifinales suelen dejar momentos memorables, actuaciones históricas y emociones que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro por el tercer lugar del Mundial se disputará el 18 de julio de 2026, un día antes de la gran final. Aunque no entrega el trofeo más importante, este partido tiene un enorme valor deportivo y simbólico, ya que permite a una selección cerrar su participación en el torneo con una victoria y subir al podio mundialista.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que el planeta entero se paralizará para conocer al nuevo campeón del mundo. El partido decisivo se celebrará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, recinto que albergará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro pondrá fin a un torneo histórico de 104 partidos y 48 selecciones participantes, el más grande en la historia de los Mundiales, y coronará al sucesor de la campeona vigente.

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